Ultimátum de Rusia a Occidente

Muy graves. Así pueden ser las consecuencias para quienes decidan seguir el ejemplo del destructor británico HMD Defender que este miércoles se adentró tres... 26.06.2021, Sputnik Mundo

Primer y último avisoMoscú considera la maniobra del destructor HMD Defender como una flagrante violación de la convención de la ONU y ha instado a Londres a investigar con detenimiento las acciones de su buque en el mar Negro.Pero la respuesta de las autoridades del Reino Unido estuvieron a su altura… a la altura de la falsedad: incluso tras publicarse las imágenes por parte del Ministerio de Defensa de Rusia que dan veracidad a la versión del Kremlin. Londres negó que se produjera disparo alguno de advertencia en el mar Negro y aseguró que el barco se encontraba navegando en aguas ucranianas realizando un "paso rutinario por un corredor internacionalmente reconocido. […] El buque de la Armada Real está navegando de forma inocente por aguas territoriales de Ucrania""Inocente no es, porque alguien me tendría que explicar qué hace un barco británico, muy lejos de sus fronteras, en aguas rusas, muy lejos de cualquier interés propio, muy lejos de cualquier colonia que sigue manteniendo el imperio británico. El destructor ha ido a una manera de provocación. O sea, 'no pasaba por allí [de casualidad]', ha ido allí con la intención de provocar a Rusia y de mantener esta Guerra Fría, cada vez más caliente, contra Rusia por motivos que todavía no nos han explicado las autoridades occidentales de la OTAN", expresa al respecto el analista internacional Carlos Martínez.

