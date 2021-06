https://mundo.sputniknews.com/20210626/los-amigos-de-harry-se-sinceran-meghan-puede-ser-una-pesadilla-al-500-1113579316.html

Los amigos de Harry se sinceran: "Meghan puede ser una pesadilla al 500%"

Robert Lacey, un autor cercano a la familia real británica, ha revelado detalles antes desconocidos acerca de lo que piensan los amigos y familiares del... 26.06.2021, Sputnik Mundo

Según escribe el biógrafo real en su nuevo libro Battle of Brothers —Batalla de hermanos, en español—, los amigos de William y Harry buscan reconciliar a los príncipes. Sin embargo, los allegados de la realeza reconocen que ambos lados pueden ser problemáticos. Aquellos que apoyan a Harry y su esposa "han notado la extraña combinación de autopromoción y autocompasión que caracteriza a Meghan" y pueden entender por qué William se enfureció, escribe el biógrafo en The Daily Mail.Por otro lado, los amigos de William y Kate admiten que el duque y la duquesa de Cambridge sintieron celos en algún momento "al verse eclipsados" por los Sussex.Además, una de las fuentes consultadas por Lacey compartió que, en algún momento, se le dijo a William que es normal tener "una cuñada difícil", una afirmación con la cual el heredero del trono británico concordó. Sin embargo, luego se quejó de la manera "despiadada" con la que "aquella maldita mujer" trató a sus empleados.En su libro, Lacey considera que el conflicto entre los "dos amargamente divididos hijos de Diana" parece que no terminará pronto. Sea como sea, William no tendrá opción, "sino tragarse su orgullo y sonreír junto a Meghan" en el balcón del Palacio de Buckingham en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II el próximo año.

