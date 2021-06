https://mundo.sputniknews.com/20210626/embajador-israeli-el-mandato-de-raisi-hara-mas-tensas-las-relaciones-israel-iran-1113575017.html

Embajador israelí: el mandato de Raisi hará más tensas las relaciones Israel-Irán

Embajador israelí: el mandato de Raisi hará más tensas las relaciones Israel-Irán

MOSCÚ (Sputnik) — Las relaciones entre Israel e Irán se volverán aún más tensas con Ebrahim Raisi en calidad de nuevo presidente iraní, declaró a Sputnik el... 26.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-26T07:19+0000

2021-06-26T07:19+0000

2021-06-26T07:59+0000

internacional

ibrahim raisi

plan de acción integral conjunto (paic)

irán

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1113370738_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d233254df304ccf8aae9fbd896986b2f.jpg

"Creo que la situación será más tensa porque el nuevo líder de Irán es, primero, más ultraconservador, si hablamos del enfoque religioso. Y si se tratamos de Israel, él hace poco declaró que están 'dispuestos a restablecer las relaciones con todos menos con Israel'", dijo.Además, el presidente iraní "tiene detrás miles de cadáveres", agregó el diplomático."En 1988 fue miembro de los tribunales sobre la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán y otras. Entonces mataron hasta 30.000 personas, nadie sabe exactamente" la cifra, explicó Ben Zvi.El embajador recalcó que en el caso del nuevo presidente de Irán se trata de una persona a la que muchos llaman "el carnicero de Teherán".El diplomático no ve ningún mejoramiento en perspectiva con respecto a las relaciones de Israel e Irán, si Raisi sigue partiendo de una visión ultraconservadora sobre toda la región, y subrayó que para Israel Irán representa una amenaza estratégica."No se trata solo del programa nuclear militar, y ellos lo tienen y pueden hablar sobre él infinitamente. Es también un programa de misiles balísticos que tienen y están dirigidos únicamente hacia Israel", sostuvo.El embajador precisó que si Irán tiene misiles balísticos con un alcance de 2.000 kilómetros, no es contra Israel, sino contra Europa, ya que el territorio israelí está más cerca.Ben Zvi puntualizó que este es el problema que ve en los resultados de las elecciones en Irán.El hasta hace poco jefe del poder judicial de Irán, Ibrahim Raisi, ganó las elecciones presidenciales de Irán el pasado 18 de junio con el 62 por ciento de los votos.Visto por Occidente como político ultraconservador, Raisi iniciará su mandato el próximo 3 de agosto tras jurar el cargo.Además de determinar quién será su presidente durante los próximos cuatros años, los iraníes eligieron el 18 de junio a los miembros de los consejos municipales y renovaron la mitad del Parlamento y de la Asamblea de Expertos, el organismo deliberativo que elige y supervisa al líder supremo de la nación. Discrepancias sobre el PAICAsimismo, el embajador declaró que Israel y EEUU mantendrán sus lazos de asociación estratégica sin importar las diferencias que tienen respecto al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).Ben Zvi apuntó que Israel sigue siendo en contra de la versión antigua del PAIC, rechazada por la anterior administración de EEUU, porque no mencionaba "la cuestión de los misiles balísticos" o "la cuestión de la financiación del terrorismo". Y en cuanto a las negociaciones de Irán y EEUU en curso, el embajador afirmó que todavía es temprano para sacar conclusión alguna de ese proceso, pues "queda mucho hasta su final".Viena acogió entre el 12 y el 20 de junio la sexta ronda de las negociaciones sobre el PAIC y la próxima se debe reanudar pronto, según confirmó el Departamento de Estado de EEUU.El 21 de junio el presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, declaró que Teherán no tiene intención de ampliar el acuerdo nuclear para incluir en él su programa de misiles y las cuestiones regionales, a pesar de que EEUU insiste en esto.Rusia y amenazas iraníesIsrael y Rusia a menudo debaten ejemplos de dónde Irán le amenaza al Estado israelí, añadió a Sputnik el embajador israelí."Con la misma frecuencia con la que hablamos sobre Oriente Medio, discutimos Irán. Mencionamos datos diferentes, ejemplos diferentes de dónde nos amenaza", dijo el embajador preguntado de si Israel y Rusia hablan de amenazas que representa Irán para Israel.El diplomático puso como ejemplo a Siria, afirmando que la influencia rusa allí es muy grande, y que la mayor amenaza para Israel está en la presencia de los grupos iraníes, porque amenazan la frontera israelí.El embajador explicó que de este modo Israel no interviene en lo que está pasando en la zona de Al Tanaf, en el norte de Siria, y en la frontera turca, ya que son asuntos que no tienen nada que ver con Israel."Actuamos solo cuando hay datos que nos permiten decir que para nosotros se trata de una amenaza directa", reiteró.Crisis palestinaAlexander Ben Zvi declaró que mantener negociaciones de paz entre Israel y los palestinos requiere que la Autoridad Nacional Palestina y el movimiento islamista Hamás adopten una postura unida y lleguen a consultas como una parte completa capaz de cumplir con sus compromisos.En opinión del diplomático, ahora si Israel se sienta a la mesa de negociaciones con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y consigue llegar a ciertos acuerdos, estos serán rechazados por Hamás que, como suele hacerlo, va a empezar un bombardeo desde Gaza para provocar respuesta israelí."El propio Abás no estuvo en Gaza desde 2006 y cuando Hamás llegó al poder en Gaza tiraban a los partidarios de Abás de los tejados porque Hamás quería hacerse con todo el poder en Gaza. Realmente, ahora en Gaza están solo ellos. Si llegamos a un acuerdo con Abás, ¿acaso podrá cumplir con sus promesas? La respuesta es no", afirmó.Ben Zvi reconoció los esfuerzos de Rusia para acercar las partes palestinas pero, constató, "pero de momento no lo consigue"."Pero en caso de que surja un gobierno palestino unido, a condición de que estén dispuestos a mantener serias conversaciones con Israel, el problema del lugar donde se vayan a celebrar será secundario", señaló, comentando la propuesta de Moscú de acoger unas negociaciones entre Israel y los palestinos.

https://mundo.sputniknews.com/20210620/en-israel-no-ven-mas-remedio-que-prepararse-para-atacar-tras-la-victoria-de-raisi-1113378072.html

https://mundo.sputniknews.com/20210616/palestinos-vida-ruinas-1113264852.html

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim raisi, plan de acción integral conjunto (paic), irán, israel, oriente medio