https://mundo.sputniknews.com/20210626/el-bitcoin-llega-al-cruce-de-la-muerte-que-le-espera-a-la-criptomoneda-1113578856.html

El bitcóin llega al cruce de la muerte: ¿qué le espera a la criptomoneda?

El bitcóin llega al cruce de la muerte: ¿qué le espera a la criptomoneda?

China ha convocado a los funcionarios de sus bancos más grandes a una reunión para reiterar la prohibición de proporcionar servicios de criptomonedas. Esto... 26.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-26T14:23+0000

2021-06-26T14:23+0000

2021-06-26T14:23+0000

economía

criptomonedas

bitcoines

economía digital

bitcóin

divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1109623052_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_892d66a159e7cbacff4e5e5475af28e4.jpg

Las medidas de China desencadenaron una venta masiva de bitcóin dando lugar a un cruce de la muerte, lo que significa que su precio promedio durante los últimos 50 días cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días.Varios analistas habían anticipado que la criptomoneda, en medio de una recesión reciente al perder un 40% en los últimos dos meses, formaría este patrón. El estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. Matt Maley explicó a Bloomberg que esta podría no ser una señal tan negativa, ya que el promedio móvil de 200 días sigue aumentando.No es la primera vez que bitcóin llega al cruce de la muerte. En marzo de 2020 también había ocurrido algo similar que no resultó un impedimento para las ganancias, ya que la criptomoneda subió y llegó a un cruce dorado dos meses después, algo que sucede cuando el patrón se invierte.En tanto, otros analistas creen que si el bitcóin no pudo recuperar los 40.000 dólares, podría volver a los 30.000 que tocó brevemente durante mayo. En caso de que esto suceda, la criptomoneda podría tener dificultades para encontrar soporte en el rango de 20.000 dólares.El bitcóin no fue el único perjudicado. El índice Bloomberg Galaxy Crypto que rastrea otras monedas digitales cayó cerca del 13% y llegó a marcar su punto más bajo desde febrero el pasado 21 de junio.

https://mundo.sputniknews.com/20210610/un-bitcoin-paralelo-un-banquero-explica-el-mayor-riesgo-que-representan-las-criptomonedas-1113100801.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criptomonedas, bitcoines, economía digital, bitcóin, divisas