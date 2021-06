https://mundo.sputniknews.com/20210626/eeuu-no-puede-explicar-mas-de-140-ovnis-y-no-descarta-la-posibilidad-de-extraterrestres-1113581507.html

EEUU no puede explicar más de 140 ovnis y no descarta la posibilidad de extraterrestres

EEUU no puede explicar más de 140 ovnis y no descarta la posibilidad de extraterrestres

Un informe del Pentágono recientemente publicado alimenta teorías conspiratorias acerca de fenómenos aéreos inexplicables, ya que confirma que el Gobierno de... 26.06.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con el documento publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EEUU el 25 de junio, de los 144 avistamientos registrados —principalmente por el personal de la Armada de los EEUU— desde 2004, 143 siguen sin explicarse. En la gran mayoría de los casos, la investigación no encontró datos suficientes para concluir de qué se trataban.El Pentágono y las agencias de inteligencia han evitado utilizar en el informe el término UFO, la sigla en inglés para ovni. En su lugar se refieren a los avistamientos como "fenómenos aéreos no identificados" o UAP, por sus siglas en inglés. La medida, según The New York Times, busca reducir el entusiasmo público, así como eliminar el estigma que la palabra ovni puede llevar, con el fin de "alentar a los pilotos a informar sus observaciones y a los científicos a estudiarlas".El documento clasifica los UAP en cinco categorías distintas: tecnología secreta desarrollada por un poder adversario, como China; tecnología secreta estadounidense de vanguardia; fenómeno atmosférico natural; basura aérea, como un globo meteorológico errante, y una categoría general llamada "otros". No se descarta que ese último grupo pueda incluir tecnología extraterrestre.En algunas observaciones, los UAP parecieron exhibir "patrones o características de vuelo inusuales", las cuales no son compatibles con aquellos de aeronaves conocidas. Sin embargo, eso podría deberse a fallas en los sensores o percepciones erróneas de los observadores, por lo que tales avistamientos "requieren un análisis riguroso adicional", apunta el informe.Este no es el primer informe oficial de Estados Unidos sobre objetos voladores no identificados. La Fuerza Aérea del país llevó a cabo una investigación anterior llamada Proyecto Libro Azul. Finalizada en 1969, compiló una lista de más de 12.000 avistamientos, 701 de los cuales involucraron objetos que oficialmente permanecieron "no identificados".

