https://mundo.sputniknews.com/20210626/bancos-chinos-acumulan-divisas-a-una-velocidad-record-y-esta-es-la-razon-1113573156.html

Bancos chinos acumulan divisas a una velocidad récord y esta es la razón

Bancos chinos acumulan divisas a una velocidad récord y esta es la razón

La reserva de depósitos en moneda extranjera en los bancos chinos superó recientemente el billón de dólares por primera vez en la historia y los flujos en... 26.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-26T02:31+0000

2021-06-26T02:31+0000

2021-06-26T02:31+0000

economía

mercados y finanzas

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106126/02/1061260277_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_200f7f72c64788ef324115c733ffed2c.jpg

Para el mes de mayo, los depósitos bancarios en moneda extranjera habían aumentado más de 260.000 millones de dólares respecto al año pasado. De acuerdo con los datos del Banco Popular de China, esto representa un aumento del 35,7% interanual.Para finales de abril, se alcanzó por primera vez en la historia la cifra de 1 billón de dólares en depósitos en divisas. Esta situación podría convertirse en una oportunidad para que el Gobierno permita una mayor libertad a la hora de que el capital fluya fuera del país, informa Bloomberg.Sin embargo, este aumento en las entradas en moneda extranjera representa todo un reto, ya que los bancos chinos no tienen muchos mecanismos para utilizar estas divisas. Venderlas crearía una presión sobre el yuan, que ya se cotiza cerca de su máximo de cinco años, algo que Pekín busca evitar para no perjudicar a sus exportadores. Esto podría llevar a que el Gobierno reforme su mercado de divisas y alivie los controles de capital, al permitir que los inversionistas locales compren más activos en el extranjero.¿A qué se debe este aumento en los depósitos en divisas?Este aumento en los depósitos es resultado de un aumento en los flujos de capital que han entrado al país a una gran velocidad y que no se han detenido desde que tocaron el billón de dólares a finales de mayo.La creciente demanda de productos chinos durante la pandemia, hizo que las exportaciones aumentaran a medida que sus fábricas volvían a funcionar mientras el resto del mundo seguía sumido en confinamiento, lo que llevó su superávit comercial a un récord.Además de este factor, su economía resistente y el fortalecimiento de la moneda han atraído a inversores extranjeros, que han vendido dólares por yuanes para comprar acciones y bonos chinos.Los inversores extranjeros obtuvieron 1 billón de yuanes (154.000 millones de dólares) en bonos nacionales durante el 2020, atraídos por los rendimientos relativamente altos de la deuda denominada en yuanes. El Banco Popular de China ya está tomando medidas para reducir la liquidez del dólar, incluida la flexibilización de los controles de capital implementados luego de una devaluación de la moneda hace seis años. El aumento de los depósitos en dólares es "aleatorio y probablemente temporal" y se ralentizará cuando otras naciones se recuperen de la pandemia, de acuerdo con George Magnus, investigador asociado del Centro de China de la Universidad de Oxford, citado por Bloomberg.Sin embargo, mientras dure, la situación ofrece una oportunidad para que China implemente reformas y afloje su control sobre sus flujos de capital.

https://mundo.sputniknews.com/20210602/los-bancos-chinos-se-llenan-de-dolares-y-los-expertos-temen-lo-peor-1112780115.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercados y finanzas, china