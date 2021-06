https://mundo.sputniknews.com/20210626/asi-luciran-el-galaxy-z-fold-3-y-el-z-flip-3-los-nuevos-telefonos-plegables-de-samsung-1113572797.html

Así lucirán el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 3, los nuevos teléfonos plegables de Samsung

Los nuevos teléfonos plegables de Samsung, los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3, ya están aquí, al menos unas filtraciones de cómo lucirán. Esta sería la tercera... 26.06.2021, Sputnik Mundo

A pesar de que la presentación oficial se espera para dentro de unos meses, las filtraciones del bloguero Evan Blass en su cuenta de Twitter muestran lo que parecen ser imágenes promocionales de los nuevos dispositivos.Novedades del Z Flip 3Las imágenes muestran un aumento en la pantalla externa del Z Flip 3, que tiene como función mostrar notificaciones con el teléfono cerrado y que utiliza la cámara principal para selfis.Novedades del Z Fold 3El Samsung Galaxy Z Fold 3 sería el primer plegable con cámara bajo la pantalla, que no recurrirá a un notch o a un agujero en pantalla. Lo que la haría casi imperceptible.Además, las fotos revelan que contará con soporte para el lápiz S Pen, lo que era exclusivo de la línea de phablets Galaxy Note. La necesidad de un lápiz para el manejo de los teléfonos plegables ya había sido señalada por muchos usuarios.Sin embargo, no se ve que haya una ranura para incorporar el lápiz en el propio móvil como en los Note. Por el contrario, parece que será más similar a lo que tiene el Samsung Galaxy S21 Ultra. Da la impresión que tendría un puntero exclusivo para el Fold 3.Por el momento, no se conocen más detalles técnicos de los nuevos plegables. Se espera que el gigante los presente al público y los ponga a la venta antes de fin de año.

