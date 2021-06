https://mundo.sputniknews.com/20210625/zonas-economicas-especiales-una-esperanza-al-desarrollo-en-norte-venezolano-1113532588.html

Zonas Económicas Especiales, una esperanza al desarrollo en norte venezolano

Sin embargo, para el sector comercial del estado La Guaira (norte), una de las regiones delimitadas, éstas podrían convertirse en el impulso para el desarrollo turístico y productivo.El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, en conversación con Sputnik, indicó que ese estado costero cuenta con todas las características para ser una Zona Económica Especial.La Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), en abril pasado, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, las cuales, según el texto legal buscan impulsar la inversión directa en el país.De acuerdo al proyecto, que cuenta con 26 artículos, las ZEE son delimitaciones geográficas que contarán con normativas socioeconómicas especiales y extraordinarias para el desarrollo de actividades económicas de inversión pública, privada, mixta y comunal.El presidente Nicolás Maduro, que ha llamado a inversionistas extranjeros a visitar Venezuela, ha dicho que la ley combinará la inversión y la tecnología nacional e internacional de carácter privado y público.Para atraer a los inversionistas, la ley de ZEE contempla la exoneración de impuestos y exenciones legales en cuanto a importación y exportación de insumos, materias primas y bienes destinados a la producción en esos espacios geográficos.ConfianzaQuintana, integrante del directorio de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) indicó que para que las ZEE funcionen debe existir compromiso y seriedad por parte del Gobierno.ProyectosQuintana señaló que La Guaira presentó dos proyectos al parlamento hace varios años, sobre la creación de un jardín marino y otros sobre el desarrollo turístico, pero no se pusieron en marcha, por lo que ahora, dijo, tienen la esperanza de que se puedan ejecutar de crearse las ZEE.De acuerdo a la ley, las inversiones públicas, privadas, mixtas y extranjeras deben incluir cinco sectores priorizados, tales como: exportación o importación de productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros; manufactura, turismo receptivo y recreación; así como tecnologías y procesos tecnológicos con alto valor agregado venezolano, entre otros.En ese sentido, Quintana recordó que La Guaira cuenta con el principal puerto y aeropuerto del país, playas, ríos y montañas, que permitirían el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales."Cada región tiene un nombre y tiene que desarrollarse de acuerdo a las condiciones que tenga, todos no tienen un principal puerto y aeropuerto. Si tenemos confianza, si la gente quiere vivir lo que vivía antes, hay que abrir casinos. Tenemos un desarrollo que es la zona libre, una zona franca donde la gente pueda venir a hacer sus compras", acotó.TemoresMano de obra barata y violación de los derechos laborales son algunos de los temores que generó en diversos sectores la Ley de Zonas Económicas Especiales.En ese sentido, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en una entrevista a Sputnik, aseguró que con las ZEE no habrá desmejoras de los derechos de los trabajadores."Hablaban de que vamos a hacer maquila, que vamos a tercerizar el trabajo, que lo vamos a esclavizar, y no, porque las leyes fundamentales que rigen esa materia no se están tocando y no las vamos a derogar en las Zonas Económicas Especiales, no va a haber un régimen laboral especial", señaló.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio manifestó que aunque existe resistencia por parte de un sector empresarial, las ZEE pueden convertirse en el rescate de la economía."El país necesita entrar en el proceso del rescate. Hay resistencia por parte de los sectores empresariales. Pero si no se confronta el asunto, no va a tener resultado. Tenemos que entrar al diálogo, a las negociaciones. Hay que arar en el mar para buscar la esencia de lo que queremos hacer", acotó.Aparte de La Guaira, han sido delimitadas otras tres Zonas Económicas Especiales en el norte del país, entre las que se encuentran: Margarita (Nueva Esparta), Paraguaná (Falcón), Morón (Carabobo), y Puerto Cabello (Carabobo).Entretanto, el parlamento lleva a cabo actualmente la consulta pública de la ley en todas las regiones del país, y espera que antes de que termine el primer período legislativo en agosto, pueda ser sancionada.

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

