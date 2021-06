https://mundo.sputniknews.com/20210625/turquia-insta-a-la-ue-a-revisar-el-acuerdo-migratorio-y-no-reducirlo-a-la-ayuda-financiera-1113541901.html

Turquía insta a la UE a revisar el acuerdo migratorio y no reducirlo a la ayuda financiera

ANKARA (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía instó a revisar el acuerdo migratorio firmado con la Unión Europea en 2016, señalando que el... 25.06.2021

Los líderes de la UE reunidos el 24 de junio en Bruselas encargaron a la Comisión Europea (CE) preparar propuestas sobre la prestación de la ayuda financiera a los refugiados sirios situados en Turquía, Jordania y el Líbano."Considerando la perspectiva de ingreso de Turquía en la Unión Europea, es necesario revisar el acuerdo migratorio del 18 de marzo de 2016, para adecuarlo a las nuevas realidades y orientarse a buscar una solución que responda a los intereses de todos. El paquete de la ayuda material de la UE a los refugiados no se destinaría para Turquía, sino para los refugiados sirios, y es un paso que se da para garantizar la tranquilidad y la seguridad de la propia Unión Europea. Sería un grave error reducir la cooperación en materia migratoria al aspecto financiero solamente", declaró la Cancillería turca.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al sostener estos días una conversación telefónica con la jefa de la CE, Ursula von der Leyen, expuso las esperanzas de su país sobre la suspensión de visas para viajar a la UE.A juicio de Ankara, las decisiones que se tomaron en la cumbre de la UE distan mucho de los pasos que se debe dar y de los que espera que dé Turquía.Tras la crisis migratoria de 2015, provocada por un brusco aumento de la afluencia a la Unión Europea de los migrantes procedentes de Oriente Medio, África y otras regiones, la UE y Turquía firmaron el Plan de Acción Conjunto que tiene como objetivo detener el flujo de migración irregular a Europa a través de Turquía.La UE empezó a prestar ayuda financiera a Turquía que admite el mayor número de refugiados. El volumen de esa ayuda se estima en unos 6.000 millones de euros.Turquía aceptó asimismo readmitir a los inmigrantes indocumentados que llegaban desde su territorio a la UE, en particular a Grecia, mientras el bloque comunitario prometió que aceptaría a los inmigrantes sirios legales.La Unión Europea reconoce que este acuerdo —a pesar de ser criticado mucho— dio resultados positivos, en particular, permitió disminuir la mortalidad entre los inmigrantes y reducir la afluencia de los inmigrantes indocumentados a Europa. También señala que la financiación europea contribuyó a mejorar la situación de los refugiados y los inmigrantes en Turquía.

