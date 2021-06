https://mundo.sputniknews.com/20210625/siguen-aumentando-los-casos-de-covid-19-por-viajes-de-estudiantes-a-mallorca-1113562222.html

Siguen aumentando los casos de COVID-19 por viajes de estudiantes a Mallorca

BILBAO (Sputnik) — La evolución de un macrobrote de COVID-19 en siete comunidades autónomas españolas originado en viajes de fin de curso a la isla de Mallorca... 25.06.2021, Sputnik Mundo

"Hasta el momento en Euskadi se han detectado 126 casos positivos ligados a este brote (...) Se ha localizado presencia de cepa delta y británica", dice el último comunicado del Servicio vasco de Salud, Osakidetza.Anteriormente, el 25 de junio se conocieron más casos en otras seis comunidades entre grupos de jóvenes que estuvieron en los últimos días en Mallorca en los tradicionales viajes de fin de curso.La región con mayor número de afectados por el momento es Madrid con 320, aunque se están realizando cribados masivos y se espera que estas cifras aumenten en los próximos días.Además, las autoridades de Cataluña investigan a otro grupo de estudiantes que viajó a la vecina isla de Menorca y que hasta el momento causó 26 positivos y tiene a otros 40 jóvenes en estudio.En total se calcula que los casos están ya por encima de 600 entre todos estos brotes y unos 2.000 jóvenes están en cuarentena.Las autoridades mallorquinas creen ya tener localizados los focos del contagio: expedientaron a los organizadores de un concierto de reguetón e investigan a nueve hoteles relacionados con la organización de los viajes de estudiantes.El Ministerio de Sanidad pidió el 24 de junio en un comunicado que "los grupos de estudiantes que todavía no han iniciado este tipo de viajes, no lo realicen", argumentando un riesgo alto de transmisión.Desde el Gobierno balear, su portavoz, Iago Negueruela, pidió sanciones para las agencias de la península que organizaron estos viajes.Además, y tan solo un día después de que las autoridades de Reino Unido incluyeran al archipiélago balear en su lista verde de destinos turísticos, remarcó el carácter de “destino seguro” de las Baleares.Junto con la isla de Madeira, se trata del único territorio de la Unión Europea que no precisa de cuarentena de diez días tras visitarlo por parte de los viajeros británicos.

