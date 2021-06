https://mundo.sputniknews.com/20210625/salvar-a-puppy-el-museo-guggenheim-pide-ayuda-a-la-ciudadania-para-rescatar-a-su-mascota-de-bilbao-1113538204.html

Salvar a Puppy: el Museo Guggenheim pide ayuda a la ciudadanía para rescatar a la mascota de Bilbao

La escultura Puppy, el famoso perro de flores de Bilbao, necesita ayuda. El Museo Guggenheim ha organizado su primera campaña de crowdfunding para alcanzar los... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Separar al Guggenheim de su vigía es imposible. No se puede concebir el museo bilbaíno sin Puppy, el gran perro de flores que luce a su entrada. Una escultura que lleva casi 24 años a la vera del edificio del Frank O. Gehry. Y como les pasa a las personas, el tiempo no pasa en balde.La obra de Jeff Koons ha sido sometida a un exhaustivo análisis técnico que ha revelado una serie de males producidos por el correr de las agujas del reloj. Puppy necesita ser intervenido para sustituir y sanear su estructura interna, restaurar el sistema de riego y las diferentes capas que fijan el sustrato que a su vez nutre las plantas. En concreto, la malla metálica que da forma de perro se encuentra gravemente dañada. Con la operación se pretende mantener el colorido y saludable aspecto de la estatua.El Museo Guggenheim ha cifrado en 100.000 euros el coste de la intervención. Para llegar a la cifra, la institución cultural ha puesto en marcha su primera campaña de crowdfunding. Bajo el nombre de #DaVidaAPuppy se llama a la población a colaborar con una aportación económica. Todos aquellos que participen se convertirán en mecenas de la floreada mascota de Bilbao. Eso sí, en caso de no alcanzar la cantidad establecida, el museo aportará el dinero restante. Las donaciones no tendrán contraprestaciones monetarias, pero sí una serie de gratificaciones según la cuantía entregada. Así, 100 euros de colaboración equivalen a entradas gratuitas o descuentos. 300 euros dan acceso al mecenas a inauguraciones y visitas exclusivas.La campaña filantrópica se estirará durante todo el verano. La intención del museo es arrancar con el proceso de restauración en septiembre y continuar en octubre y noviembre, coincidiendo con el próximo cambio de flor. De momento, se han superado los 5.000 euros.Puppy lleva en la ría del Nervión desde 1997, cuando entró a formar parte de la colección. Sentado sobre sus patas traseras, este West Highland vegetal de 12 metros de altura controla a los visitantes que se dirigen al Museo Guggenheim. A su vez, estos no apartan la mirada de él. La escultura es una de los puntos más fotografiados de la ciudad vasca. Un símbolo de Bilbao que es eterno en el imaginario colectivo y que pretende serlo en el físico.

