Ministerio de Perú pide no convocar manifestaciones por el balotaje para evitar el COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú exhortó a los dirigentes políticos a no convocar manifestaciones públicas en el contexto de las disputadas... 25.06.2021, Sputnik Mundo

"Invocamos a los dirigentes políticos a no convocar reuniones de este tipo porque la concentración de personas y el no respeto del distanciamiento social es un factor en contra de la prevención y tratamiento del COVID-19. Estamos en una segunda ola, cada día hay menos casos y felizmente hay menos fallecidos, no hagamos algo contraproducente que pueda significar el promover una tercera ola", dijo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, durante un acto público en Lima (centro).El 6 de junio se celebró la segunda vuelta por la presidencia entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), y Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda). El 15 de junio se dio por concluido el conteo oficial de las actas, resultando ganador Castillo con una ventaja de 0,25%.Sin embargo, la agrupación fujimorista ha denunciado un fraude, aunque sin presentar pruebas; así como ha presentado cerca de un centenar de pedidos de nulidad de actas en las que Castillo obtuvo mayoría de votos.Esto ha generado un clima de tensión social entre simpatizantes de ambos candidatos que han salido a las calles a manifestar su apoyo.Se prevé que el 26 de junio estas manifestaciones multitudinarias vuelvan a realizarse.Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra resolviendo los pedidos de nulidad de actas hechos por Fuerza Popular, luego de lo cual podrá proclamar a un nuevo jefe de Estado para el periodo 2021-2026.

