Líderes de la UE encargan a la Comisión Europea que elabore nuevas sanciones contra Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — Los líderes de la UE al término del primer día de su cumbre encargaron a la Comisión Europea que elabore nuevas medidas, incluidas... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Añade que "con este fin, el Consejo propone a la Comisión Europea y al Alto Representante para la Política Exterior que elaboren medidas restrictivas adicionales, incluidas sanciones económicas".Además, los líderes de la UE encargaron a la Comisión Europea que presente propuestas para apoyar a la sociedad civil de Rusia."La Unión Europea condena las restricciones de las libertades fundamentales en Rusia. Esto subraya la necesidad de contactos entre personas, así como el apoyo continuo de la UE a la sociedad civil rusa, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes", dice el comunicado."El Consejo Europeo confirma la apertura de la Unión Europea para la cooperación selectiva con Rusia en áreas que representan interés para la unión", dice el documento.Los líderes europeos no planean celebrar una cumbre con Rusia, declaró el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. El 23 de junio el periódico The Financial Times citando a unas fuentes diplomáticas comunicó que la canciller federal alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quieren que la UE estudie la posibilidad de invitar al líder ruso, Vladímir Putin, a una cumbre europea.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que esa iniciativa fue presentada por la canciller alemana y apoyada por el líder francés.La iniciativa fue anunciada unos días después del primer cara a cara de Putin y el presidente de EEUU, Joe Biden, en Ginebra durante la cual se debatió una amplia gama de temas, incluido el control de armas y la seguridad estratégica.

