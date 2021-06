Ley y fracaso: dominicanos descendientes de haitianos reclaman por la nacionalidad

"Esta ley segrega, divide a la población dominicana de ascendencia haitiana en grupos. Mi caso es el del grupo B, lo que me afectó. Me entregaron la cédula pero al estar en este grupo me obligaron a someterme a un proceso de naturalización", dijo a En Órbita Elena Lorac, coordinadora nacional del Movimiento Reconocido, que nuclea a estos jóvenes.