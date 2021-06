https://mundo.sputniknews.com/20210625/hace-fumar-a-su-hija-de-tres-anos-y-lo-llama-una-broma-video-1113555816.html

Hace fumar a su hija de tres años y lo llama "una broma" | Vídeo

Hace fumar a su hija de tres años y lo llama "una broma" | Vídeo

Una vecina de la localidad de Talcahuano, en Chile, podría ser privada de la patria potestad de su hija luego de que en las redes comenzara a circular un vídeo... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T18:06+0000

2021-06-25T18:06+0000

2021-06-25T18:09+0000

américa latina

fumar

tabaquismo

cigarrillos

niños

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1113555747_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_56f7e15457d7fee47887dd03821600c0.jpg

Las imágenes, compartidas por la propia mujer, muestran a la pequeña sentada en un sofá. Luego, una mujer le pasa un cigarrillo prendido y le dice "ya fuma, fuma". Parece que esta no es la primera vez que la niña fuma, tomando en cuenta la destreza con la que lo hace.El polémico vídeo atrajo la atención del alcalde Henry Campos y de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPDI). Campos califica el incidente de "una evidente vulneración de derechos de esta menor". Agrega que la pequeña "ya había sido intervenida antes por el Servicio Nacional de Menores".Por su parte, el secretario regional ministerial de Desarrollo y Social y Familia, Alberto Moraga, declara que "la responsabilidad (de los padres) es cuidar y querer (a sus hijos), no exponerlos ni vulnerar sus derechos menos subiendo este tipo de conducta a redes sociales".La Defensoría de la Niñez afirma que había realizado una denuncia ante la Fiscalía de Chile por el maltrato de la niña.La madre de la pequeña, que al principio calificó lo ocurrido de "una broma" y declaró que "no es ni la primera, ni la última", afirmó que era una venganza por parte de la OPDI y pidió disculpas públicas por el incidente.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fumar, tabaquismo, cigarrillos, niños, chile