Esta garrapata te hará vegetariano contra tu voluntad

La garrapata Amblyomma americanum, bautizada como lone star (estrella solitaria), habita en algunos estados de EEUU y México, y es más común en áreas boscosas y árboles de gran tamaño. Pero hay un detalle muy curioso: una sola picadura de este diminuto pero agresivo arácnido es capaz de desatar una fuerte reacción alérgica a la carne roja, y es que la Amblyomma inocula al picar un carbohidrato llamado alfa-gal. Esta sustancia está presente en las membranas celulares de todos los animales excepto en los humanos y algunos primates. Como resultado, nuestro cuerpo comienza a producir anticuerpos de la inmunoglobulina E para neutralizarlo. La carne de cerdo, vaca y cordero también contiene pequeñas cantidades de la alfa-gal. Y si tu organismo ya cuenta con estos anticuerpos tras la picadura, es muy probable que tu sistema inmune comience a rechazar la carne roja. Por este motivo, no te recomendamos consumirla después de haber sido mordido por esta estrella solitaria.Cabe señalar que el pollo y el pescado no contienen alfa-gal y que tampoco se trata de una alergia de por vida: la mayoría de las personas puede volver a comer carne roja en un par de años.Los síntomas de la alergia a la alfa-gal aparecen varias horas después de consumir la carne e incluyen:En los casos más graves, algunos pacientes terminan en cuidados intensivos. Hasta la fecha, no existe un tratamiento para esta alergia, pero puedes prevenirla. Simplemente ten cuidado con las garrapatas Amblyomma americanum y si no pudiste evitar la picadura, te recomendamos hacerte una prueba de anticuerpos IgE antes de comer una hamburguesa. En estos artículos, te contamos todas las ventajas y desventajas de ser vegetariano y cómo daña a los huesos no consumir carne. Y aquí puedes leer qué tipo de carne es más dañino para el medioambiente.

