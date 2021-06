https://mundo.sputniknews.com/20210625/embajador-afgano-en-rusia-rechaza-la-idea-de-que-el-taliban-es-capaz-de-tomar-el-poder-en-1113552542.html

Embajador afgano en Rusia rechaza que los talibanes sean capaces de tomar el poder en Afganistán

Embajador afgano en Rusia rechaza que los talibanes sean capaces de tomar el poder en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento radical talibán (proscrito en Rusia) no es capaz de hacerse con el poder en Afganistán mientras los dirigentes del país están... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Actualmente el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, están de visita en Washington para reunirse este 25 de junio con el presidente estadounidense, Joe Biden."Este viaje es muy importante, pero también corto. Afganistán no está en una situación en la que en un día o en una hora todo cambia porque el presidente está fuera del país", afirmó Jawad.El embajador indicó que tanto las fuerzas de seguridad como los ministerios continuarán trabajando como siempre.El diplomático subrayó que incluso si los talibanes logran apoderarse de algún territorio afgano, eso será nada más que una cosa temporal, un asunto que suele resolverse en un par de horas.Por lo tanto, las autoridades de Afganistán no creen que el talibán sea capaz de tener impacto sobre el sistema político del país.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanza el movimiento talibán y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS (ambos prohibidos en Rusia).EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán durante las dos últimas décadas, han comenzado el proceso de retirada que debe completarse hacia el 11 de septiembre de 2021.Mientras, las negociaciones afganas, que se desarrollan desde mediados de septiembre pasado en Doha, no lograron por el momento garantizar una reducción de la violencia.

