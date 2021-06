https://mundo.sputniknews.com/20210625/el-embajador-ruso-en-washington-rusia-y-eeuu-tuvieron-primeros-contactos-sobre-la-ciberseguridad-1113557022.html

El embajador ruso en Washington: Rusia y EEUU tuvieron primeros contactos sobre la ciberseguridad

El embajador ruso en Washington: Rusia y EEUU tuvieron primeros contactos sobre la ciberseguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Estados Unidos ya tuvieron los primeros contactos sobre la seguridad cibernética, declaró el embajador de Rusia en Washington... 25.06.2021, Sputnik Mundo

"Otro problema es, por supuesto, la ciberseguridad (...) Nuestro presidente ha presentado un amplio programa de restablecimiento de contactos, un programa de cooperación con EEUU en materia de seguridad internacional de la información. Ya tuvieron lugar los primeros contactos", dijo el embajador a la cadena de televisión Rossiya 24.En lo referente a las consultas sobre estabilidad estratégica, Antónov reveló que un "viceministo de Exteriores" encabezará la delegación rusa en estos diálogos."Desde el Consejo de Seguridad Nacional [e EEUU] y el Departamento de Estado me aseguraron de que se habían dado las instrucciones sobre la necesidad de intensificar los contactos ruso-estadounidenses", afirmó.Además, el diplomático expresó su deseo de que Rusia y EEUU celebren en el futuro próximo las consultas en el formato 2+2, a nivel de los ministros de Exteriores y de Defensa. Concesión de visadosLos diplomáticos rusos en Estados Unidos siguen experimentando problemas relativos a la concesión de visados a miembros de sus familias, declaró Antónov.El diplomático precisó que en ciertos casos EEUU rechaza conceder visados a esposos e incluso a hijos.En lo referente a la propiedad diplomática rusa incautada, Antónov destacó que ese problema tampoco está resuelto."No nos van a devolver la propiedad diplomática incautada ilegalmente ni en San Francisco, ni en Washington, ni en Seattle", afirmó.El embajador agregó que en sus "primeros cinco días de trabajo" en EEUU le dejaron claro que la misión diplomática rusa puede adquirir inmuebles, pero el Gobierno estadounidense nunca les otorgará a estos objetos el estatus diplomático.Además, el jefe de la misión diplomática rusa habló de las recientes declaraciones de EEUU acerca de la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia."Las palabras expresadas de que en un futuro próximo podrían ser impuestas nuevas sanciones no contribuyen a la creación de un clima positivo", señaló el embajador.El diplomático reiteró que las sanciones son incapaces de resolver problemas, y que Rusia tiene oportunidades para responder a la presión que experimenta, así como a los intentos de cambiar su política exterior.El pasado 20 de junio, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que EEUU continuará imponiendo sanciones a empresas rusas relacionadas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, y que está preparando nuevas sanciones por el caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.El 16 de junio, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, se reunieron en la ciudad suiza de Ginebra en su primer cara a cara.La cumbre celebrada en la Villa La Grange duró cuatro horas y media, incluida una pausa.Biden le aseguró a su par ruso que su agenda no está dirigida contra Moscú y que busca que la relación entre ambos países sea estable y predecible.Por su parte, Putin declaró que vio un "destello de esperanza" para recuperar la confianza con EEUU en la cumbre con su par estadounidense.

