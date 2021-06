https://mundo.sputniknews.com/20210625/credibilidad-de-organo-electoral-paso-de-60-a-71-tras-comicios-en-mexico-1113530632.html

Credibilidad de órgano electoral pasó de 60 a 71% tras comicios en México

Credibilidad de órgano electoral pasó de 60 a 71% tras comicios en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) aumentó la credibilidad y la confianza que tiene entre la ciudadanía, tras los comicios... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T00:02+0000

2021-06-25T00:02+0000

2021-06-25T00:02+0000

américa latina

elecciones en méxico (2021)

méxico

instituto nacional electoral (ine)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1112974649_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_bb7cc0013f41a2cc81f37dbb3bd22646.jpg

La credibilidad de operaciones electorales depende de la credibilidad del órgano electoral, planteó el alto funcionario electoral mexicano ante representantes de autoridades comiciales de la región.En el panel Reformas Electorales recientes en América Latina, sobre una visión comparada de la región, Córdova expresó que "la credibilidad y la confiabilidad son la base de las instituciones electorales que no se puede perder ni erosionar".Con ese objetivo "las autoridades electorales en el mundo deben combatir la desinformación y las noticias falsas con información", dijo el consejero presidente del INE según extractos de su ponencia y los debates difundidos por la institución.Reformas solo para mejorarDurante los nueves meses de campañas previas al 6 de junio el INE estuvo bajo fuertes cuestionamientos de parte del oficialismo y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que considera al organismo inclinado hacia la oposición, y anunció que presentará al Congreso una reforma a la Constitución para reformarlo, en el segundo trienio de su mandato.Córdova destacó que las reformas electorales, no van a resolver los grandes problemas estructurales que enfrentan los países de la región, como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad.Sin embargo, aseveró que "para implementar cambios a las normas electorales se tiene que verificar que éstas sean para mejorar".Las elecciones que muchos de autoridades regionales acompañaron como observadores internacionales, "fueron impecables desde el punto de vista técnico y organizativo" dijo el presidente del INE.Reseñó que los desafíos que enfrentaban las elecciones eran: "la pandemia, la violencia y la inédita virulencia del discurso contras las autoridades electorales, incluso desde el poder, que es lo que lo volvía inédito; lo digo sin medias tintas".En ese marco, expuso que las reformas electorales deben tener autonomía en su discusión, en su pertinencia e idoneidad , pero no en el contexto de una agenda mucho más amplia, para evitar que sea utilizada como "moneda de cambio"."Una reforma electoral tiene que emprenderse sólo siempre y cuando sea absolutamente idónea e indispensable, necesaria. Más en los tiempos y con los contextos con esas pulsiones autoritarias que estamos viendo en todas las regiones", advirtió Córdova.Aparte de los diagnósticos técnicos, autónomos e independientes "no tiene sentido emprender una reforma porque se puede abrir la caja de Pandora", subrayó.Entre los asistentes estuvieron Alejandro Tullio, director de Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina; el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA); Daniel Zovatto, del Laboratorio Investigación Forense Digital; Julia Brothers del Instituto Nacional para la Democracia; Dhruva Jaishankar de la Fundación para la Observación e Investigación de América; y Katie Harbath del Laboratorio de Investigación Forense Digital.

https://mundo.sputniknews.com/20210623/campana-electoral-2020-2021-registra-mas-de-1000-agresiones-con-102-homicidios-en-mexico-1113455812.html

https://mundo.sputniknews.com/20210615/el-presidente-de-mexico-propone-un-gran-paquete-de-reformas-1113229941.html

https://mundo.sputniknews.com/20210607/amlo-mexico-reafirmo-el-camino-hacia-la-democracia-por-via-pacifica-1112989504.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones en méxico (2021), méxico, instituto nacional electoral (ine)