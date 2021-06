https://mundo.sputniknews.com/20210625/crecen-los-pechos-durante-la-menopausia-salma-hayek-afirma-que-si-1113568628.html

¿Crecen los pechos durante la menopausia? Salma Hayek afirma que sí

¿Crecen los pechos durante la menopausia? Salma Hayek afirma que sí

Sin importar cuanto dinero tengas o lo famoso que seas, algo que une a las estrellas con la gente común es que nadie se salva del paso del tiempo. Sin embargo... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Durante una conversación con Jada Pinkett Smith en su programa Red Table Talk, la actriz mexicana contó cómo ha vivido la menopausia. Hayek llegó a afirmar frente a la esposa de Will Smith que empezó a tener síntomas desde hace varios años.No obstante, lo que más asombró a los espectadores es que la también empresaria confesó que sus senos estaban crecimiento como consecuencia del climaterio. "He estado [menopáusica] durante mucho tiempo. Creo que estaba a mediados de los 40 años, tuve que hacer una prueba y las preguntas eran aterradoras. Me preguntaban cosas como, '¿Te están creciendo las orejas y les sale pelo? ¿Te está saliendo bigote y barba? ¿Te irritas fácilmente? ¿Lloras sin motivo? ¿Te estás encogiendo?'", señaló la intérprete. Hayek señala que lo único que le ha crecido a ella son los pechos. "Los senos crecen mucho", explicó.Es por eso que ahora se le ven los pechos más grandes y no por una cirugía estética como han especulado muchas personas ligadas al mundo del espectáculo.

