CIDH declara responsable al Estado ecuatoriano por desaparición de joven de un hospital

QUITO (Sputnik) — Ya son más 17 años desde que Luis Pachalá desapareció del Hospital Siquiátrico Julio Endara, en Quito, la capital de Ecuador; más de 17 años... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Chimbo no puede contener las lágrimas e indignación al recordar que lo dejó en el hospital y a la semana de tratamiento, cuando debía volver a su casa, no lo encontró y nadie sabía en dónde estaba, incluso le dijeron "ya se perdió, vaya y cuide de sus otros hijos".El caso, después de agotar las instancias judiciales en el país, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) y el pasado 23 de junio el organismo publicó la sentencia, emitida en marzo, en la que declaró responsable a Ecuador por violaciones a los derechos a la salud, discriminación, desaparición, falta de garantías y protección judicial de Luis Eduardo Guachalá. El Tribunal Internacional concluyó que este caso constituye un proceso continuado de violación de derechos, ya que el hospital no contó con el consentimiento informado del joven, el tratamiento médico no fue accesible y no se le dio un seguimiento diario a su estado de salud, y el Estado ecuatoriano no tomó las medidas de vigilancia necesarias para asegurar su bienestar.Además, en el escrito de 127 páginas se determinó que las autoridades ecuatorianas no proporcionaron una explicación satisfactoria y convincente respecto al paradero del joven Guachalá, quien se encontraba bajo la custodia del Estado en un hospital psiquiátrico público al momento de su desaparición.De acuerdo con la sentencia, la responsabilidad del Ecuador y sus autoridades se extiende también a los derechos a un recurso efectivo, a las garantías judiciales y a la protección judicial no solo de Luis Eduardo sino de sus familiares, Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo, su madre y hermana, respectivamente.En el fallo, la Corte ordenó adoptar varias medidas de reparación, entre ellas investigar, determinar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos los responsables; determinar el paradero de la víctima, publicar la sentencia y su resumen oficial en diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas, regular la obligación internacional de brindar apoyo a las personas con discapacidad para que estas puedan dar su consentimiento informado en tratamientos médicos.La sentencia también incluyó una indemnización económica de 100.000 dólares para la madre y hermana.El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) acompañaron en el proceso judicial y en los próximos días mantendrán reuniones con personeros de la Procuraduría del Estado para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte.Chimbo, que es una humilde vendedora ambulante, dijo que si bien el dinero le ayudará por su situación económica, no compensará la desaparición de su hijo, por lo que pidió al Estado acciones efectivas para encontrarlo, y para que se sienten precedentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en instituciones de salud.

