Alcalde chileno denuncia irregularidades tras caso de variante Delta del nuevo coronavirus

Este jueves 24 de junio el ministro Paris confirmó que una mujer de 43 años, que llegó a comienzos de este mes desde Estados Unidos a Chile, estaba contagiada de COVID-19 y, tras un análisis, se descubrió que se trataba de la agresiva variante Delta, que aún no se registraba en el país.El ministro explicó que a la mujer se le había realizado un PCR en el aeropuerto, como dicta el protocolo sanitario vigente, que había hecho en Santiago la cuarentena correspondiente de cinco días y que finalmente se trasladó a la ciudad de Talca (centro sur) para asistir a un funeral.El 25 de junio, Silva indicó que la mujer era de San Javier, no de Talca, que el test PCR se lo había hecho en ese lugar y no en el aeropuerto, y además, que la mujer viajó directamente desde Santiago a San Javier sin realizar el aislamiento obligatorio.Silva señaló que fue la propia municipalidad que él maneja quien debió hacer la trazabilidad del caso, afirmando que la mujer tuvo 18 contactos estrechos desde que llegó de Estados Unidos.Una de los contactos estrechos, la hermana de la mujer, resultó positiva a COVID-19 por lo que deberá analizarse su examen para revisar si también es variante Delta.La variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, es más agresiva, duplica el riesgo de hospitalización y en Latinoamérica ya se han detectado casos en Argentina, Perú y México.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 1.537.471 personas, de las cuales 32.012 fallecieron.

