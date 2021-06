https://mundo.sputniknews.com/20210625/acnudh-pide-a-mexico-respetar-derecho-a-la-verdad-y-crear-registro-de-tortura-1113560768.html

Acnudh pide a México respetar derecho a la verdad y crear registro de tortura

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) llamó al Estado mexicano a garantizar el derecho a... 25.06.2021, Sputnik Mundo

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Acnudh señala que "resulta particularmente preocupante que, a cuatro años de la publicación de la Ley General contra la tortura, autoridades federales y locales hayan incumplido con su obligación de crear y operar el Registro Nacional del Delito de Tortura".Ese mecanismo fue concebido como una herramienta para la investigación y la transparencia sobre la recurrencia de la tortura, dice el organismo que encabeza Michelle Bachelet.El posicionamiento firmado por el representante permanente en México de Acnudh, Guillermo Fernández-Maldonado, señala que está aún la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura.Ese mecanismo ausente en los programas gubernamentales es un "instrumento de política pública para el combate a la tortura que las autoridades federales debieron haber emitido", desde que se aprobó la ley mencionada, en junio de 2017 por el Congreso. Incumplimiento de normasA través del Observatorio contra la Tortura, el organismo que encabeza la expresidenta chilena Bachelet señala que "también ha podido constatar que muchas autoridades en el nivel nacional no tienen sistematizada la información que en el ámbito de su competencia deberían poseer sobre incidencia de la tortura y las medidas para erradicarla".El Estado mexicano aún tiene retos importantes "sobre la transparencia y rendición de cuentas en materia de combate a la tortura".Por otra parte, Acnudh alienta a que se lleve a cabo lo más pronto posible la segunda Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal.Con la primera encuesta, realizada en 2016, se tuvo, por primera vez, un panorama más claro sobre los desafíos del combate a la tortura en México, estima el informe de esa instancia del sistema de derechos humanos de la ONU.La alta comisionada en la materia señala que, cinco años después, es indispensable la realización de la segunda encuesta que está pendiente, "a fin de actualizar estos datos para tener mayor claridad sobre los desafíos del presente en esta materia".Fernández-Maldonado considera "muy positivo" que el presidente Andrés Manuel López Obrador declare públicamente que "la tortura no será una práctica tolerada en su administración".También aprecia el llamado del presidente a las instituciones del Estado a evitar incurrir en esta grave violación a los derechos humanos.Lo que corresponde ahora, advierte Acnudh, es que ese discurso "se traduzca en información y datos claros que permitan a la sociedad mexicana y en especial a las personas sobrevivientes de tortura constatar que las instituciones trabajan de forma efectiva para erradicar esta nociva práctica y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la no repetición".El organismo internacional acompaña la iniciativa de la sociedad civil del Observatorio contra la Tortura que, mediante la plataforma "sintortura.org2, ha buscado sistematizar y dar visibilidad a las respuestas a solicitudes de acceso a la información sobre este temaEse sitio ofrece datos que revelan el actuar a nivel nacional de las autoridades en el combate a la tortura.El World Justice Project encontró que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México son víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.

