Abandona a la perrita de su novia por no ser de raza y ella hace lo mismo con él | Vídeo

Abandona a la perrita de su novia por no ser de raza y ella hace lo mismo con él | Vídeo

Esta vecina de México no dudó en darle una lección memorable a su ahora exnovio luego de enterarse de que había abandonado a su querida mascota, llamada Navy... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T13:40+0000

2021-06-25T13:40+0000

2021-06-25T13:40+0000

méxico

viral

mascotas

perros

animales

En las imágenes virales se aprecia cómo la mujer lleva a su pareja a una granja con la excusa de que tiene un regalo especial para él. Luego, le venda los ojos. El hombre —que siempre había querido tener un cachorrito de la raza Golden retriever— piensa que podría tener uno finalmente. No obstante, su novia tiene otros planes. Primero, le hace mostrar unos carteles en los que se puede leer el siguiente mensaje: Luego, le pregunta si se acuerda de Navy y el hombre responde que "extraña mucho" a la perrita. "Se perdió, pobrecita", declara el mentiroso. Finalmente, la mujer lo lleva a una valla y regresa al coche junto a la perrita, mientras que el hombre cuenta hasta 15 en espera del regalo. Al quitarse la venda, el hombre ve a la mascota perdida y finge estar sorprendido. "¡Navy! ¡La encontraste!", expresa, a lo que la mujer responde que "la encontró donde él la dejó"."Esto no se le hace a nadie, ¡eres un asco de persona! Navy es parte de la familia. Me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres", declara la mujer, enojada. El hombre intenta abrir la puerta del auto pero la mujer no lo deja entrar. Finalmente, abandona el lugar, mientras el hombre se queda solo en medio de la nada. Ahora sí tiene tiempo para reflexionar en lo que ha hecho."Siempre han dicho que conoces a un humano por como trata a los animales"; "excelente mensaje. Debemos cuidar y amar a nuestras mascotas"; "qué tipo tan miserable, le dieron su merecido, esperemos que hombres como ese no tengan ningún perrito a su cargo", fueron algunos comentarios en el vídeo.

méxico

2021

