Recuperan secuencias genéticas del coronavirus eliminadas en Wuhan en el 2020

Recuperan secuencias genéticas del coronavirus eliminadas en Wuhan en el 2020

Ya pasó más de año y medio desde que el coronavirus apareció, y su origen sigue siendo un misterio. En el 2020 las secuencias genéticas de más de 200 muestras... 24.06.2021, Sputnik Mundo

Se trata de 13 secuencias genéticas parciales borradas de Google Cloud, y pertenecen a algunos de los casos que aparecieron en la ciudad china de Wuhan, publica el New York Times.Jesse Bloom, virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, ha escrito un informe sobre su hallazgo, y subraya que la supresión de dichas secuencias es sospechosa. "Parece probable que las secuencias se eliminasen para ocultar su existencia", apunta. Añade que estas están "tres pasos más cerca de los coronavirus de los murciélagos que el virus del mercado de mariscos de Huanan", donde fueron registrados los primeros casos de la enfermedad. Y los científicos necesitan encontrar el llamado virus progenitor, del que descienden todas las demás cepas. Deduce que el SARS-CoV-2 empezó a circular antes de detectarse los primeros contagios en los puestos de pescado. Por el momento, las primeras secuencias de las que disponemos son principalmente las muestreadas en Huanan. Sin embargo, los casos de principios de diciembre y de noviembre de 2019 no tenían relación con el mercado, lo que indica que el virus surgió en otro lugar en las primeras etapas de la pandemia. Como apuntan en el New York Times, el artículo de Bloom no refuerza la hipótesis de que el origen del virus sea natural, pero tampoco rechaza que surgiese del ya famoso laboratorio de Wuhan. Lo que sí hace es reafirmar la idea de que el coronavirus que ya se ha cobrado las vidas de casi cuatro millones de personas ya circulaba antes del primer gran brote en el puesto de pescado.Las en total 241 secuencias genéticas de pacientes con coronavirus desaparecieron de Sequence Read Archive, una base de datos en línea. Bloom se percató de ello cuando encontró una hoja de cálculo en un estudio publicado en la revista PeerJ en mayo de 2020 en el que los autores enumeraban 241 secuencias genéticas del SARS-CoV-2 hasta finales de marzo del mismo año. Dichas secuencias formaban parte de un proyecto de la Universidad de Wuhan llamado PRJNA612766, y habían sido recogidas por un investigador del Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan. Bloom intentó contactar con los autores chinos, pero no recibió respuesta. Tampoco encuentra ninguna razón científica para que se eliminasen. "Son perfectamente concordantes con las muestras", argumenta.

