M&R Consultores, el oficio de encuestar a Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — Sus 35 años de trabajo en los estudios de opinión convencen al gerente de la única empresa encuestadora nicaragüense de la poca...

En la última encuesta divulgada por M&R Consultores, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) contaba con una predisposición del voto de 58,3%, y 46,7% de simpatía partidaria, recordó en diálogo con Sputnik el principal ejecutivo de la empresa, Raúl Obregón.Líneas de tendenciasDespués de encabezar el Gobierno durante más de 10 años, tras el triunfo de la Revolución Popular el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista perdió las elecciones generales del 25 de febrero de 1990 y en meses posteriores cayó a su nivel más bajo de apoyo, con un 22%, recordó Obregón.En 1994, cuando se produce un cisma en las filas de la organización rojinegra y de 38 diputados en la Asamblea Nacional (parlamento) 34 alinean su posición política con el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS, actualmente Unamos, minoritario y sin personería jurídica), el Frente que para entonces había recuperado algunos puntos volvió a caer a su mínimo histórico (22%).Daniel Ortega, a quien sus adversarios llegaron a considerar un "cadáver político", entre 1991 y 1995 recorrió el país de punta a cabo en su labor de recomposición del partido y de cara a las elecciones de noviembre de 1996 ya contaba con un respaldo de 32 puntos porcentuales, rememoró Obregón.Pero las urnas arrojaron una votación de 37,83% para el candidato del Frente Sandinista en unos comicios que dieron la banda presidencial a Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), resultado que M&R Consultores había anticipado.El escritor Sergio Ramírez, vicepresidente en el gobierno sandinista de 1985-1990, quien encabezó la disidencia del FSLN y formó su propio partido (MRS), apenas logró esa vez el Sí del 1,33% del electorado."Si uno revisa las líneas de tendencias ve que lo más bajo logrado por el Frente es un 22% y luego se ha mantenido entre 36 y 45 puntos porcentuales", recapituló el gerente de M&R Consultores.Un strike en 2006Cuando Sputnik inquiere sobre el desempeño de las encuestas de su compañía previo a las elecciones de noviembre de 2006, que significaron el retorno al poder del FSLN, Obregón apela a un símil tomado del béisbol (deporte nacional de Nicaragua) y dice que fue un "strike" (lanzamiento bueno).En esa oportunidad el acierto de los sondeos rozó la perfección: Ortega regresó a la primera magistratura 16 años después con el 38,07% de las boletas depositados en la casilla número dos (FSLN), una proporción casi idéntica a la prevista por sus encuestas.En los comicios precedentes (2001) un acontecimiento de impacto mundial, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, a menos de dos meses de la cita electoral, torció los pronósticos.La carrera por la presidencia entre Ortega y el liberal Enrique Bolaños en términos hípicos iba cabeza con cabeza, o lo que las encuestas definen como empate técnico, pero el acto terrorista en el corazón financiero de Estados Unidos desdibujó finalmente los vaticinios. El PLC ganó con 56,31 %, por 42,28 del partido sandinista.La conjetura de que si los atacantes eran antiestadounidenses y el FSLN también, decantó el voto de quienes no pensaban concurrir a los colegios electorales, a favor de Bolaños.Menos tres sitiosA la hora de argumentar la validez de sus estudios de opinión, Obregón cita los únicos tres sitios de la geografía nicaragüense a los cuales no llegan sus entrevistadores: San Juan del Norte, la Bocana de Paiwas y la ínsula caribeña de Corn Island.A los dos primeros por lo difícil que resulta el acceso y su poca población, y al polo turístico insular por el elevado coste de la transportación marítima y aérea.Sobre las diferencias entre los resultados ofrecidos por la única empresa nica de su tipo y otras dos (costarricenses) que operan en el país, por principio no quiere profundizar en el tema, aunque finalmente aporta algunos elementos."El universo de los sondeos no necesariamente es el mismo, nosotros penetramos en el interior del país, en las comarcas, no somos una encuestadora meramente urbana", explicó una vez hecha la salvedad de los tres puntos que marcan la excepción de la regla.Sobre las tendencias consideró que no difieren mucho las de las diferentes encuestadoras, menos en lo referido al apoyo a la gestión de gobierno y simpatía política partidaria hacia el FSLN, en los cuales a veces observa tintes medio dramáticos.También se refirió a la coexistencia en tiempos de zafra electoral de encuestadores profesionales y ocasionales, algo que no es especifico de Nicaragua, recalcó."Los primeros son los que tienen como perfil ocupacional estable el estudio de la opinión pública mediante la aplicación de encuestas mientras los segundos generalmente aparecen en los meses previos a una campaña electoral", diferenció.Con más de media vida dedicada estos menesteres de rastrear, compilar y publicar la opinión de sus compatriotas a Raúl Obregón le resulta extremadamente difícil de aceptar el 11% de simpatía partidaria que algunos sondeos otorgaron al Frente Sandinista en el contexto posterior a la crisis política de abril-julio de 2018.¿Existe la posibilidad de un cambio en la matriz de opinión en fechas ya cercanas a la cita con las urnas?", inquiere Sputnik al final del diálogo."Hasta este momento no pareciera posible, solo sucedió en 2001, por la causa ya citada", dijo con una expresión de convencimiento dibujada en el rostro.

