Más de 100 indígenas waorani del Yasuní en Ecuador aceptan vacunación contra COVID-19

QUITO (Sputnik) — La Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador informó el jueves que hasta el momento 126 personas de la nacionalidad indígena Waorani que... 24.06.2021, Sputnik Mundo

La entidad no precisó cuántos habitantes waorani hay en total en esa zona remota de la Amazonía de Ecuador.El comunicado añadió que los pobladores de la nacionalidad Waorani aceptaron el proceso de vacunación de manera libre e informada.Las comunidades Waorani mantienen contacto con los centros poblados, en los cuales realizan actividades habituales, lo cual los ubica en una particular condición de riesgo de contagio del COVID-19.Adicionalmente, en los últimos años ha existido un importante desarrollo de las actividades turísticas en la ZITT, lo cual también coloca a la población waorani en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia."Un contagio sería difícil de contener debido a la distancia y complicaciones de la zona", enfatizó el comunicado.La ZIIT se ubica en alrededor de 700.000 hectáreas en la zona sur del Parque Nacional Yasuní -uno de los lugares más megadiversos del planeta- y en ella habitan los Tagaeri-Taromenani, indígenas nómadas no contactados por la civilización.En la Zona Intangible Tagaeri -Taromenane también se asientan las nacionalidades Kichwa y Shuar.Actualmente, el Yasuní está dividido en el Área Protegida del Parque Nacional Yasuní, la Zona Intangible (ZITT), el Área de Amortiguamiento y la Zona de Explotación Petrolera.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 6 de abril de 2021, estableció que los estados deben priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio, entre ellos los pueblos indígenas.

