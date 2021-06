https://mundo.sputniknews.com/20210624/maestros-de-ecuador-protestan-encadenados-ante-la-corte-constitucional-1113530201.html

Maestros de Ecuador protestan encadenados ante la Corte Constitucional

Maestros de Ecuador protestan encadenados ante la Corte Constitucional

QUITO (Sputnik) — Un grupo de maestros se encadenó en los exteriores de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador para exigir que ese organismo emita un fallo... 24.06.2021, Sputnik Mundo

Entre otras cosas, la Ley exige al Ministerio de Educación un plan de reinserción para los estudiantes que han salido de sus planteles educativos, capacitación de docentes y devolución de fondos recortados para el sector.Según Vargas, entre 2020 y 2021 los recortes sumarían unos 1.800 millones de dólares.La Ley, además, incrementa de 800 dólares a 1.000 dólares la remuneración básica mensual para los profesores y a partir de esa base establece un escalafón que implica 10 categorías.Adicionalmente, recoge avances significativos en derechos para los niños, niñas y adolescentes, entre ellos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los depredadores sexuales no queden en la impunidad.Como parte de sus acciones de protesta, el jueves los docentes se envolvieron en cadenas que cruzaban el torso envolviendo el cuello y atando las manos, mientras sus compañeros coreaban arengas como "maestros unidos jamás serán vencidos".El magisterio de Ecuador se mantendrá vigilante e insistirá hasta que la LOEI tenga plena vigencia, incluso no se descarta iniciar una huelga de hambre a escala nacional."Esta es una de las tantas acciones que tenemos previstas, incluso varios maestros que fueron despedidos en medio de la pandemia han propuesto ir a una huelga de hambre a nivel nacional", dijo el docente Johnny Terán.La Ley fue aprobada en marzo por la Asamblea Nacional y pese a que fue sancionada favorablemente por el Ejecutivo tuvo vigencia de pocos días pues fue demandada por inconstitucional ante la Corte Constitucional, con el argumento de que cualquier ley que se apruebe debe contar con una fuente de financiamiento."No entendemos por qué se la demandó; no hay razones jurídicas ni éticas. Se demanda por inconstitucional cuando la Ley lo que pide es que se apliquen los mandatos constitucionales, como aquel que establece el aporte del 6% del (Producto Interno Bruto) PIB al sector educativo", señaló Vargas.La UNE y otras organizaciones presentaron hasta el momento 18 recursos de amicus curiae (amigos de la Corte) en defensa de la LOEI.El 28 de junio la Corte conocerá tanto los recursos legales que impugnan la Ley como los recursos a favor presentados en ese organismo.

