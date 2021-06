https://mundo.sputniknews.com/20210624/la-conquista-a-la-inversa-los-zapatistas-invaden-europa-tras-52-dias-en-el-mar-1113510096.html

La conquista a la inversa: los zapatistas 'invaden' Europa tras 52 días en el mar

La conquista a la inversa: los zapatistas 'invaden' Europa tras 52 días en el mar

La expedición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha atracado en España. Su objetivo es transmitir su mensaje por Europa y conocer a los miembros de... 24.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-24T15:35+0000

2021-06-24T15:35+0000

2021-06-24T15:35+0000

españa

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1113509444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7481e8e146e5c1ba9451075f6e1d8b54.jpg

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón tocó América. Este día marcó el inicio de la conquista del continente por parte de los habitantes de Europa. Más de 500 años después, el Escuadrón Zapatista 421 hace el mismo viaje, pero a la inversa. El 3 de mayo, siete zapatistas zarparon de la mexicana Isla Mujeres a bordo del barco pesquero bautizado como La Montaña. 52 días de travesía después atracan en Galicia. En el continente europeo, al que han bautizado como Slumil K’ajxemk’op, "tierra insumisa" en tzotzil, un dialecto maya. "En nombre de todas las mujeres, niños, hombres, ancianos y 'otroas' zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman Europa, de aquí en adelante se llamará Tierra Insumisa. Así será conocida por propios y extraños mientras alguien no se rinda, no se venda y no claudique", expuso Marijosé, indígena tojolobal trans de 39 años y encargada de rebautizar el continente. Palabras entremezcladas con ritmo de gaitas y pasos de muñeira en una recepción en el faro del Museo do Mar de Vigo, organizada por la asamblea gallega de la Xira pola Vida. Por supuesto, también gritos de "¡Viva Zapata!".En un círculo, los representantes de los colectivos europeos que acudieron al lugar se presentaron ante los zapatistas. Aceptaron que era "una invasión consensuada" y expusieron sus propósitos. Charlar e intercambiar ideas a ambos lados del Atlántico.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ejército Zapatista desembarca en Vigo tras 52 días de travesía en altamar El escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desembarcó el martes en la ciudad gallega de en Vigo para iniciar su gira por Europa. 2021-06-24T15:35+0000 true PT2M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)