"Formamos especialistas únicos": universidad rusa trae conocimientos espaciales a Latinoamérica

2021-06-24T16:47+0000

Algunos frutos de la cooperación en esta materia con países latinoamericanos integran la recién inaugurada exposición de esa universidad en el emblemático Centro de Cosmonáutica y Aviación de Moscú que alberga los logros de Rusia en la exploración espacial.Entre los artefactos expuestos se encuentran nanosatélites creados en colaboración del centro docente ruso con universidades de América Latina."En total, tenemos acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables los conseguimos con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que pusimos en órbita un nanosatélite. También lanzamos dos nanosatélites con la Universidad UTE de Ecuador: el primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la UTE", indicó a Sputnik el director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la UESOR, Nikolái Frolov.Por su parte, el jefe del Departamento de Desarrollo de Equipos Espaciales de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Egor Shilenkov, precisó que el nanosatélite elaborado con la universidad peruana, Chasqui 1, fue llevado al espacio en 2014, tratándose de un dispositivo "creado con el objetivo de realizar el monitoreo de la superficie de la Tierra mediante el uso de equipos ópticos e infrarrojos, así como la realización de experimentos de carácter educativo y de investigación de interés" para ambas naciones.Respecto al nanosatélite creado por la Universidad UTE –fruto de haberlo aprendido en colaboración con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia– indicó que el dispositivo, llamado ‘UTE-UESOR’, fue diseñado para realizar una serie de experimentos en tiempo real en condiciones de vuelo, entre ellos, el monitoreo de las condiciones climáticas en el espacio y el estudio e investigación de la ionosfera de la Tierra.Entre estos especialistas se encuentra el ecuatoriano Andrés Martínez, quien en estos momentos está cursando un programa de doctorado en mecatrónica y robótica en la UESOR, quien dijo a Sputnik que los conocimientos obtenidos en esa universidad durante su carrera de grado y posgrado le sirvieron "mucho para la vida laboral"."Es por ello que he decidido continuar con mis estudios doctorales, y espero también, al finalizarlos, poder retornar a mi país y aportar con ello", afirmó.Atendiendo a Sputnik, Serguéi Yemeliánov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, confesó que desarrollar los lazos con Latinoamérica no es un asunto "fácil", pero que sí vale la pena."Sólo sobrevolar la distancia que nos separa –lo que significa atravesar parte de Europa, el Atlántico y una buena parte de Suramérica– lleva de 13 a 15 horas, sin hablar de los costos que esto implica. No obstante, siempre hemos confiado en que íbamos en la dirección correcta. Llevamos 15 años en este camino, trabajando en conquistar la confianza de nuestras contrapartes, y hemos conseguido que hoy nos atiendan jefes de Estado, dirigentes parlamentarios y universitarios. Un trabajo que implicó la celebración de numerosas exposiciones, sesiones de comunicación con la Estación Espacial Internacional, la llegada de cosmonautas rusas. Así que, paso a paso, hemos logrado que ya se nos conozca, así como que en Latinoamérica haya más conocimiento sobre la historia de la conquista del espacio. Hace unos 10 años, se consideraba en la región que el primer humano en viajar al espacio fue un estadounidense. Ahora saben que fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin", manifestó.Agregó que en Latinoamérica hay una creciente demanda por la oferta educativa rusa, donde varios países están interesados en avanzar en el tema de la construcción de satélites. En este contexto, resaltó la reciente inauguración en Centroamérica de la Academia Espacial Centroamericana, dedicada a impartir la educación sobre la materia en países de la región, donde uno de los objetivos es que sus alumnos vengan posteriormente a estudiar a Rusia.Prosiguiendo el tema de la cooperación con Centroamérica, Nikolái Frolov citó el ejemplo de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, que creó –con la ayuda de la parte rusa– un centro estudiantil de comunicación espacial, habiendo planes de "crear y lanzar conjuntamente un satélite"."El centro está equipado con ordenadores, una pantalla y una antena que sigue satélites. Cuando hagamos y lancemos en conjunto nuestro satélite, se podrá controlarlo desde ese centro. De hecho, la Universidad Mariano Gálvez ya solicitó una beca al Gobierno para que se pueda hacerlo. Asimismo, tenemos previsto celebrar una sesión de comunicación con la Estación Espacial Internacional, donde alumnos y estudiantes guatemaltecos podrán conversar con cosmonautas rusos", comunicó.El Embajador de Perú en Rusia, Juan del Campo Rodríguez, uno de los invitados a la inauguración de la exposición de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, se mostró muy satisfecho por la cooperación que se está dando con el gigante euroasiático "en materia tecnológica" y otros ámbitos como el comercio, las inversiones y la educación.El encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Rusia, Jorge Patricio Palacios, también destacó la colaboración en "la parte comercial, la parte educativa, las coincidencias en lo político, y, sobre todo, la gran cooperación y colaboración para la provisión de vacunas para paliar la situación epidemiológica" en el país suramericano.Al acto asistió también Alexandr Churkin, vicegobernador de la región de Kursk, quien calificó como "muy buenas y amistosas" las relaciones que se están dando con América Latina, donde el gran protagonismo lo tiene la actividad de la UESOR.

