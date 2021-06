https://mundo.sputniknews.com/20210624/el-psoe-senala-a-placido-domingo-como-agresor-sexual-y-las-redes-sociales-se-les-echan-encima-1113504000.html

El PSOE señala a Plácido Domingo como agresor sexual y las redes sociales se les echan encima

La comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSOE por la que se pide eliminar de las calles y lugares públicos los nombres de agresores sexuales condenados o confesos y han señalado directamente al tenor Plácido Domingo o al futbolista recientemente fallecido Diego Armando Maradona. Durante el debate, la portavoz de la Comisión de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Berja, dijo en alusión al cantante: "¿Qué piensan de que un señor que ha sido acusado de abuso sexual por más de 20 mujeres y ha reconocido ser un agresor sexual reciba una gran ovación antes de actuar por parte del público en un teatro de nuestro país? ¿Qué piensan de que ese mismo señor reciba el título de embajador honorario del Patrimonio Mundial de España?".Tras sus palabras se ha generado un gran revuelo en las redes sociales tanto de partidarios de esta medida como de opositores que consideran que a Plácido Domingo no se le puede considerar un "agresor sexual" porque no ha sido condenado por ello. Asimismo, Berja ha concluido su intervención refiriéndose al famoso futbolista argentino recientemente fallecido, Maradona. "¿Un buen gol es suficiente para que perdonéis al agresor de mujeres?", reflexiona. La iniciativa por el momento ha sido votada de forma separada, ya que el principal partido de la oposición, Partido Popular (PP), se ha mostrado favorable con la idea de eliminar de las calles los nombres de agresores sexuales condenados, pero se ha opuesto al punto que reclama que se reconsidere la denominación de espacios públicos con el nombre de "personas que han declarado públicamente haber cometido agresiones sexuales", es decir, aquellos que no han sido condenados por dicho delito.

