El presidente de México descarta que los ataques contra los civiles sean "terrorismo"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó considerar como "terrorismo" los ataques indiscriminados con armas... 24.06.2021, Sputnik Mundo

"De una vez debemos aclarar que no podemos hablar a la ligera de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie para que Gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México", dijo el mandatario en conferencia de prensa.El jefe del Ejecutivo agregó que avanzan las investigaciones de la Fiscalía General sobre las agresiones que sembraron el miedo en esa ciudad limítrofe con Texas, sur de EEUU, y que hay algunos presuntos atacantes detenidos.El jefe de Estado informó el 21 de junio que "no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Es un ataque cobarde que quita la vida a personas inocentes".Los grupos armados ligados al narcotráfico y otras formas de crimen organizado recorrieron el 19 de junio pasado la ciudad norteña mexicana en varios vehículos, disparando a mansalva contra civiles que estaban en tiendas y las calles aledañas, sin motivo alguno.En un operativo posterior de fuerzas militares y policiales fueron abatidos cuatro presuntos atacantes. Masacre de mujeres y niñosLópez Obrador comparó el caso con una masacre de tres madres y seis niños de familias mexicano-estadounidenses (Langford, LeBaron y Miller), en el municipio montañoso de Bavispe, Sonora, cerca de la frontera con EEUU, cuando narcotraficantes ametrallaron tres camionetas conducidas por tres madres que viajaban con 14 niños, el 4 de noviembre de 2019.El mandatario aludió así al ofrecimiento de tropas que hizo el entonces presidente de EEUU, Donald Trump (2017-2020), para ayudar a combatir a bandas del crimen en territorio mexicano."Se acaba de detener a uno de los jefes de una banda que dominaba (la zona), vinculado con el asesinato de las niños y mujeres en Vabispe", anunció el mandatario.Hasta principios de este año, 17 presuntos responsables de perpetrar el ataque habían sido arrestados, pero faltaba cumplir detenciones de 15 acusados más.Adrián LeBaron confirmó la información del presidente y detalló que efectivos militares detuvieron a Leonel Toscan, apodado El Tolteca, señalado como presunto autor intelectual de la masacre de sus familiares.Senadores de varios partidos plantearon a la Comisión Permanente del Congreso que sesiona en los recesos legislativos catalogar como "terrorismo" los ataques indiscriminados contra población civil inocente.

