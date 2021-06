https://mundo.sputniknews.com/20210624/el-maximo-lider-de-la-guerrilla-colombiana-del-eln-renuncia-por-motivos-de-salud-1113506566.html

El máximo líder de la guerrilla colombiana del ELN renuncia por motivos de salud

El máximo líder de la guerrilla colombiana del ELN renuncia por motivos de salud

BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', anunció su... 24.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-24T13:17+0000

2021-06-24T13:17+0000

2021-06-24T13:17+0000

renuncia

américa latina

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107208/45/1072084567_0:29:3500:1998_1920x0_80_0_0_00e3391b84b8b7544af43a825111015d.jpg

"En julio de 2018, en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada", dice el texto, fechado el 1 de mayo, pero dado a conocer este 24 de junio.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

renuncia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, colombia