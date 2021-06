El Gobierno de Colombia pide a la guerrilla ELN que renuncie a acciones y cuestiona sus anuncios

"En julio de 2018, en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada", dice el texto.