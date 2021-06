EEUU y Japón realizan ejercicios militares en medio de la tensión con China

Demonstrating strong #NavyPartnerships and ensuring a #FreeAndOpenIndoPacific. ⚓ 💪



The #USNavy's #USSHalsey (DDG 97) steams alongside the Japan Maritime Self-Defense Force #JMSDF training ships JS Kashima (TV 3508) and JS Setoyuki (TV 3518) in the #IndianOcean. pic.twitter.com/mrLhh34gnA