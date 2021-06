https://mundo.sputniknews.com/20210624/argentina-denuncia-ante-la-onu-la-presencia-militar-abusiva-del-reino-unido-en-las-islas-malvinas-1113515180.html

Argentina denuncia ante la ONU la presencia militar abusiva del Reino Unido en las Islas Malvinas

Argentina denuncia ante la ONU la presencia militar abusiva del Reino Unido en las Islas Malvinas

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, denunció ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas que el... 24.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-24T17:35+0000

2021-06-24T17:35+0000

2021-06-24T18:14+0000

américa latina

islas malvinas

argentina

reino unido

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108480/49/1084804918_0:370:1101:989_1920x0_80_0_0_5652bcfcd227b0d604577e5f6453c63a.jpg

"El Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar, realizando regularmente maniobras y ejercicios que la Argentina ha protestado enérgicamente", sostuvo Solá durante su intervención. En contradicción con varias resoluciones de Naciones Unidas, Reino Unido mantiene un despliegue militar en las islas sin justificación, "ya que todos los Gobiernos democráticos de la Argentina han reafirmado su decisión de resolver la controversia exclusivamente por medios pacíficos", manifestó Solá.Leyes en defensaEl Congreso argentino sancionó en 2020 una ley que constituía el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que reúne a personalidades de distintos ámbitos, incluidos excombatientes, y que bajo la supervisión presidencial está encargada de diseñar las políticas de Estado a mediano y largo plazo, recordó el canciller.Otra normativa sancionada por el Parlamento incorporó la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reconocida por Naciones Unidas, y una tercera amplió y actualizó las multas por pesca ilegal en el mar Argentino.El ministro sostuvo que Londres recurre a la "exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables", pese a las denuncias de Argentina.El Gobierno británico también incurre en una ilegalidad al explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos de la zona, afirmó Solá.No libre determinaciónEn otro tramo de su discurso, el ministro consideró que el derecho a la libre determinación no es aplicable a los habitantes del archipiélago, pues la composición demográfica de las Islas "es el resultado de la colonización".Tras ocupar las islas en 1833, Reino Unido no solo expulsó a los argentinos, sino que "implementó medidas para impedir su regreso e implantar súbditos británicos", aseguró Solá."Pretender aplicar la libre determinación a las islas Malvinas supondría dejar librado a los propios colonizadores la decisión sobre el estatus final del territorio, lo que distorsiona el propósito de este principio fundamental del derecho internacional contemporáneo", expresó.Tras el discurso del canciller, el Comité Especial de Descolonización adoptó una nueva resolución en la que llama a Reino Unido y a Argentina, como cada año desde 1983, a retomar las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago.Desde la ocupación de las islas, ambos países mantienen un litigio por la soberanía de la región, lo que llevó a que en abril de 1982, la Junta Militar argentina liderada por el general Leopoldo Galtieri (1981 - 1982) intentara recuperar las Islas Malvinas a través de una ofensiva contra el Reino Unido de Margaret Thatcher (1979 - 1990).La guerra culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la Administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989 - 1999).

https://mundo.sputniknews.com/20210317/presencia-militar-permanente-en-malvinas-las-claves-de-la-estrategia-britanica-1110086165.html

https://mundo.sputniknews.com/20210614/como-descendientes-de-britanicos-lucharon-por-argentina-en-las-malvinas-1113203592.html

islas malvinas

argentina

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

islas malvinas, argentina, reino unido, onu