Violencia pasa factura al oficialismo en el Congreso de México

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció el lunes 21 en Ginebra la alarmante cifra de muertos entre la dirigencia política mexicana en vísperas de las megaelecciones del 6 de junio, algo que también habían advertido las misiones de observadores internacionales.A tres años de una victoria electoral indiscutible, la promesa de pacificar al país parece una ilusión cuando el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfila a su segunda mitad, sin poder detener la mortífera irracionalidad y el terror de la población que genera."Me alarmó el alto nivel de violencia política en el contexto electoral: al menos 91 políticos y miembros de partidos políticos, entre ellos 36 candidatos electorales, fueron asesinados" en nueve meses de campañas, dijo Bachelet en su discurso de inauguración de la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).Esa atrocidad que se volvió costumbre cotidiana en este país, contrasta con el asombro de la comunidad internacional.La violencia desangra en forma cada día la vida pública de este país, segunda economía latinoamericana y principal socio comercial de EEUU, con un centenar de muertos diarios en promedio.Costumbre de la violenciaA la misma hora en que Bachelet presentaba su balance en Ginebra, el presidente López Obrador confirmaba que una serie de ominosos ataques indiscriminados sembraron el terror en Reynosa, ciudad fronteriza y gemela de McAllen, sur de EEUU."Los hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a 14 personas inocentes. Todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Es un ataque cobarde que quita la vida a personas inocentes", relató el mandatario a periodistas en Palacio Nacional, residencia oficial.En la misma conferencia de prensa, la secretaría federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informaba con cierta satisfacción que en los primeros cinco meses de este año los homicidios dolosos tuvieron una mínima disminución nacional.La reducción de los asesinatos es de apenas 3% con respecto al mismo periodo de 2020.La realidad es que los asesinatos aumentaron de 2.861 a 2.963 entre abril y mayo pasados, antes de los comicios, indica el informe oficial.La elecciones llegaron después de que México ha sufrido los dos años más violentos de su historia contemporánea en 2019 y 2020.Las cifras oficiales siguen creciendo: en esos dos años murieron bajo las balas 34.682 personas en 2019, y 34.554 en 2020.Las fosas clandestinas con cadáveres sigue surgiendo por doquier.Factura en el CongresoLa inseguridad ante la ola de violencia es una de las preocupaciones del electorado, y aparece en los sondeos con claridad.Por ejemplo, la encuesta de El Financiero publicada antes de las elecciones colocó a la inseguridad y la situación económica deteriorada durante la pandemia a la cabeza de los temas que más importan a la población.Los resultados de la elección para renovar el Congreso de 500 asientos indican que el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retrocedió en su bancada de 253 a 199 diputados, es decir 54 curules menos.Naturalmente, no es la única causa, aunque el Gobierno lo atribuye a las campañas opositoras.El resultado es, en cierto modo, consecuencia del natural desgaste gubernamental, y el desencanto con las ofertas del oficialismo a tres años de su victoria.Sobre todo ha sido incumplida la mayor promesa: pacificar al país.En la otra vereda, la oposición creció.El más beneficiado fue Acción Nacional (PAN, centroderecha) que incrementó de 78 a 113 su bancada, aumentando 34 curules a su tolda, según el escrutinio final.Consecuencia: para impulsar el programa de reformas a la Constitución en el Congreso, la coalición gobernante estará obligada a buscar el apoyo de un antiguo partido opositor, que recién acogió a su coalición, el Verde Ecologista, y algún otro sector de la oposición.Esas reformas que requieren de una mayoría calificada de tres cuartas partes en ambas cámaras de Diputados y de Senadores, incluyen incorporar a la Guardia Nacional militarizada como una fuerza más de la Defensa Nacional.Es el eje de la estrategia de seguridad, cuestionada por defensores de derechos humanos dentro y fuera del país.Al comenzar el último trienio del mandato de López Obrador se prefigura así una compleja sucesión presidencial, cuando tendrá que elegir a su heredero entre sus filas.

