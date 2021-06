https://mundo.sputniknews.com/20210623/un-diputado-venezolano-la-decision-del-tribunal-de-la-ue-sobre-las-sanciones-a-venezuela-es-cinica-1113480049.html

Un diputado venezolano: la decisión del Tribunal de la UE sobre las sanciones a Venezuela es cínica

Un diputado venezolano: la decisión del Tribunal de la UE sobre las sanciones a Venezuela es cínica

CARACAS (Sputnik) — Los países y organismos internacionales que han sancionado a Venezuela y abren espacios para que se defienda de ellas actúan de forma... 23.06.2021, Sputnik Mundo

"Cualquier manifestación en términos de abrir espacios para hacer valer nuestros derechos en el marco del derecho internacional nos parece un acto de cinismo, porque está claro que las sanciones son ilegales y las medidas contra nuestro pueblo tienen carácter criminal", expresó Faria en conversación con Sputnik.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 22 de junio que Venezuela puede impugnar el grupo de sanciones de ese bloque en su contra.Faria recordó que su país sufre un "atropello gigantesco como resultado de las sanciones que se aplican de manera ilegal contra el pueblo venezolano, con consecuencias brutales para la población", y dijo que esas medidas están siendo impulsadas por todas las estructuras de Estados Unidos y de la Unión Europea.El nuevo fallo se refiere a un recurso de casación presentado por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó en febrero de 2018 otro recurso del país caribeño en el que pedía anular las sanciones adoptadas por la Unión Europea.El parlamentario consideró que los países que imponen sanciones a Venezuela son conscientes del daño que le hacen a los ciudadanos esas medidas ilegales."Algunos de esos Gobiernos lo dicen abiertamente que se trata de una actuación deliberada para derrocar a un Gobierno, así cause sufrimiento a nuestro pueblo, algunos mandatarios de ultraderecha en Europa de una u otra manera también lo han manifestado en esos términos, de manera que ellos saben perfectamente el daño que están haciendo", comentó.Faria, integrante del gobernante Partido Socialista Unido (Psuv), consideró que la decisión del tribunal europeo tiene que ver con la lucha que ha emprendido el Gobierno venezolano para defenderse de las sanciones.El Consejo de la Unión Europea adoptó en 2017 medidas restrictivas contra Venezuela.Sin soluciónUna semana antes de la decisión del Tribunal de la UE, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá a Venezuela las transacciones y actividades relacionadas con la entrega de mascarillas, ventiladores, tanques de oxígeno, vacunas y producción de estas, test para COVID-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña.A juicio de Faria, la medida de Estados Unidos no ayuda a resolver el problema de las sanciones contra su país.Para el diputado, Estados Unidos maquilla la "atrocidad" que comete contra Venezuela, ya que "no levanta ni una sola sanción que le permita al país obtener los ingresos con los cuales va a comprar todos los medicamentos para combatir la pandemia"."A nosotros nos han robado los ingresos, esos insumos los tenemos que adquirir en un mercado y para eso necesitamos divisas y la fuente de divisas es el petróleo, mientras no liberen la fuente del petróleo seguirá existiendo de una manera práctica una prohibición para la adquisición de estos recursos, es un acto de cinismo sin límites, el mayor descaro de una política imperial y para lavarse la cara lanzan una decisión de esa naturaleza", expuso.Faria manifestó que si a Venezuela le permitieran producir y vender su petróleo sin persecución, el país no enfrentaría problemas como la inflación, el desplome de los salarios y el deterioro de las finanzas públicas.Además, recordó que Venezuela tiene 6.500 millones de dólares en oro y en divisas bloqueados en el extranjero.

