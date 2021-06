https://mundo.sputniknews.com/20210623/putin-lanza-una-advertencia-a-occidente-1113477304.html

Putin lanza una advertencia a Occidente

Putin lanza una advertencia a Occidente

Rusia jamás aceptará que otros países alteren el equilibrio en beneficio propio. Lo advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, en la IX Conferencia de Moscú... 23.06.2021, Sputnik Mundo

Escenario mundialEl jefe de Estado ruso avisó que las turbulencias geopolíticas aun tienden a aumentar pese a ciertas señales positivas, y que continúa la erosión del derecho internacional. En este sentido, incidió en que no cesan los intentos de usar la fuerza para promover intereses propios y fortalecer la seguridad propia a expensas de la de los demás.Al respecto, Putin opina que otro factor que suscita preocupación es "el continuo incremento de las capacidades y las infraestructuras militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, y el hecho de que la Alianza rehúsa examinar en una clave constructiva las propuestas rusas para reducir la tensión"."Rusia no olvida nunca que es responsable por la seguridad y la prosperidad de las naciones vecinas, con las que le unen indisolubles vínculos históricos, culturales y humanos. […] Nuestra intención es seguir contribuyendo a la desescalada de conflictos regionales, el fomento de la paz y de la estabilidad en nuestro continente común", aseguró Putin.En tanto, el jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valeri Guerásimov, advirtió que su país se reserva el derecho de utilizar armas nucleares para responder a una agresión militar. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, resaltó la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito técnico-militar.Mientras, en su intervención el secretario general de la ONU, Antonio Guterres agradeció a Rusia su apoyo al multilateralismo, su contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz y los esfuerzos realizados en la lucha global contra la pandemia del coronavirus. Destacó que la conferencia de Moscú es una oportunidad para debatir la cooperación global, así como las amenazas a la paz y la seguridad."No podrán contra nosotros": presidente del Parlamento de Nicaragua denuncia plan golpista de EEUU"No pudieron ni podrán con nosotros". Así lo manifestó en entrevista exclusiva con Sputnik el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, ante la creciente presión sobre la nación centroamericana, donde medidas como sanciones de EEUU están apoyadas con una campaña mediática "sin precedentes".Una escalada que tiene que ver con los comicios generales del próximo 7 de noviembre en las que se elegirá presidente y se renovará el Parlamento Nacional, además de votarse por diputados al Parlamento Centroamericano.En este contexto, se acusa al Gobierno nicaragüense de desatar una cacería contra la oposición, instándose a que se libere a los precandidatos presidenciales detenidos. EEUU exige que ello se haga "inmediatamente", insistiendo que, en caso contrario, no serán unas elecciones "libres" ni "justas". Una postura que asumieron también varios organismos, entre ellos la Organización de los Estados Americanos [OEA]."A estos señores no se les ha detenido por precandidatos, no se les ha detenido por periodistas: a todos ellos y ellas se les detiene por violación de leyes de nuestro país", señaló Porras, al indicar que "el nivel de libertad que hay" en Nicaragua le permite a "cualquiera" declararse candidato, y "si tiene una infracción de tránsito y le ponen una multa entonces, los medios corporativos dicen que multaron a precandidato", mientras que en realidad se trata de una sanción aplicada "a un ciudadano que violó la ley"."Bérgamo: virus, espías y vacunas" Ese es el título de una publicación del perdiódico italiano La Repubblica que afirma que la misión humanitaria que envió Rusia a Italia para ayudarles a combatir la pandemia era en realidad una misión de espionaje cuyo objetivo, siempre según este artículo, era rehacer el mapa geopolítico del mundo."En tres líneas y media de ese material se admite que 'los soldados rusos en Bérgamo prestaron ayuda concreta, curando a decenas de pacientes en los momentos más oscuros de la historia moderna y desinfectando decenas de residencias de ancianos'. Las casi 500 líneas restantes son una compilación de invenciones", sentenció al respecto el embajador de Rusia en Italia, Serguéi Rázov,El artículo también acusa a los especialistas rusos de utilizar su laboratorio móvil para analizar "la estructura genética del virus y enviar los datos cifrados a Moscú". Una acusación desmentida por Rázov, quien recordó que el laboratorio se dedicó "exclusivamente a vigilar la salud, perfeccionar las técnicas y las dosis de protección inmunitaria, el análisis de las pruebas PCR y el genotipado". En este sentido, Rázov precisó que algo no cuadra en esa supuesta información que divulgó el diario La Repubblica porque ellos mismos indican en un fragmento que según fuentes sanitarias y militares de Italia, "a los militares rusos no se les permitió sacar muestras de los hospitales donde trataban a los enfermos".España: indulto a líderes independentistasEl Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez ha aprobado el indulto a los nueve líderes catalanes independentistas encarcelados por la organización del referéndum independentista del 1-O y posterior participación en la declaración de independencia unilateral de Cataluña en el año 2017. Se trata de indultos parciales porque se mantiene la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los implicados. Asimismo, no podrán cometer delitos graves en un periodo de entre 3 y 6 años -cada expediente tiene un plazo.Sánchez justificó esta resolución en razones de "utilidad pública", uno de los argumentos que recoge la Ley de indultos de 1870 para conceder la medida. Desde La Moncloa inciden en "la necesidad de reestablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española".Josep Alsina, vocal de la Junta de Somatemps. Director de Nihil Obstat, revista de historia, metapolítica y filosofía y de la revista La Emboscadura, se manifiesta contrario al indulto. "En primer lugar, los indultos estaban cantados: desde que Sánchez pacta con [el partido catalán]Esquerra Republicana [ERC], esto forma parte de la agenda. Lo de 'utilidad pública' es mentira: a Sánchez lo único que le interesa es mantenerse en el poder y necesita los votos de Esquerra, y por lo tanto este es el único motivo, un motivo partidista".Mientras, el historiador, escritor y ensayista Joaquim Coll, confiesa que se posiciona a favor de los indultos. "Porque creo que efectivamente los indultos quieren lograr la concordia, el reencuentro, cosa que es necesaria en Cataluña y en el conjunto de España después de la embestida secesionista en 2017. Creo que los condenados han sufrido un castigo suficiente, no hay impunidad para sus delitos, puesto que han sido juzgados y condenados, y por tanto es un gesto que hace el Estado, que ha ganado, de clemencia hacia esos condenados".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

