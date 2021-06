https://mundo.sputniknews.com/20210623/putin-afirma-que-turbulencias-geopoliticas-y-erosion-del-derecho-internacional-van-a-mas-1113457135.html

Putin afirma que las turbulencias geopolíticas y erosión del derecho internacional van a más

Putin afirma que las turbulencias geopolíticas y erosión del derecho internacional van a más

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató las crecientes turbulencias en el ámbito geopolítico y la continua erosión del derecho...

En un mensaje de salutación a la IX Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, Putin señaló que "las turbulencias geopolíticas, lamentablemente, todavía tienden a aumentar a pesar de ciertas señales positivas"."También continúa la erosión del derecho internacional y no cesan los intentos de usar la fuerza para promover intereses propios y fortalecer seguridad propia a expensas de la de los demás", agregó.La novena edición de la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional (MCIS, por sus siglas en inglés), organizada por el Ministerio de Defensa de Rusia, tendrá lugar del 22 al 24 de junio.En su mensaje, el mandatario ruso se refirió además al terrorismo internacional, que "sigue siendo una amenaza especial", y calificó de "muy preocupantes" los conflictos armados regionales, los riesgos de la proliferación de las armas de destrucción masiva, la criminalidad transfronteriza, el narcotráfico y la ciberdelincuencia."Confiamos en que el buen sentido común y el deseo de fomentar una relación constructiva con nosotros acabarán por imponerse a la larga", dijo.El presidente afirmó que Rusia no busca ventajas unilaterales ni superioridad en lo militar, y menos aún en la sensible materia de estabilidad estratégica."Pero jamás aceptaremos que otros alteren el equilibrio en beneficio propio", advirtió acto seguido.Según Putin, "Rusia no olvida nunca que es responsable por la seguridad y la prosperidad de las naciones vecinas, con las que le unen indisolubles vínculos históricos, culturales y humanos"."Nuestra intención es seguir contribuyendo a la desescalada de conflictos regionales, el fomento de la paz y de la estabilidad en nuestro continente común", aseguró. Refiriéndose al protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas, Putin destacó que "desde su creación ha sido y sigue siendo la base del sistema de relaciones internacionales".La misión fundamental de la ONU, dijo, es "prevenir un conflicto global, una nueva guerra mundial". "Es en el marco de las Naciones Unidas donde pueden establecerse las nuevas reglas del juego; de lo contrario, nos encaminaremos a la impredecibilidad y al caos", señaló.

