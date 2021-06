https://mundo.sputniknews.com/20210623/por-que-aparece-el-mal-aliento-y-como-ponerle-solucion-1113480421.html

Por qué aparece el mal aliento y cómo ponerle solución

El mal aliento puede no solamente molestar a los demás, sino también indicar cambios en el organismo e incluso algunas enfermedades. Pero, ¿qué lo provoca y... 23.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-23

Lo malo de la halitosis o mal olor bucal es que tú mismo no la notas, ya que el olor se aleja de ti cuando exhalas. Se trata de un problema común. Y es que afecta a aproximadamente uno de cada cuatro individuos. El mal aliento también puede ser una señal de enfermedades hepáticas, renales, estomacales e incluso de la diabetes. Así que si persiste, debes consultar a un médico.Sin embargo, es mucho menos probable que las enfermedades graves causen mal aliento, al contrario de lo que se pensaba antes. La probabilidad de que sea así está en torno al 15%. Los estudios demuestran que en el 85% de los casos surge en la boca, y ​​que la causa más frecuente son las bacterias y las sustancias que interactúan con nuestro metabolismo.Varios tipos de bacterias viven en la cavidad bucal. Por ejemplo, las putrefactas. Estas producen varias sustancias, entre ellas gases de azufre malolientes; la típica halitosis pútrida. Pero la boca se limpia con la saliva, que contiene sustancias que actúan contra virus, hongos y, sobre todo, bacterias. Así que combate el mal aliento.Las causas más comunes del mal alientoSin embargo, la saliva no funciona si las bacterias se multiplican mucho. En estos casos, una mala higiene bucal empeora el problema. Las causas más comunes son las siguientes:1. La lengua está blanca o saburral. Las bacterias prefieren asentarse en la parte posterior de la lengua. El mal aliento surge a raíz de este problema en el 50% de los casos.2. La periodontitis, o la inflamación de los tejidos alrededor del diente. Las bolsas en las encías son ideales para las bacterias. Por lo tanto, el mal aliento es un indicador importante de que están inflamadas. 3. La placa dental. El mal aliento también puede ser el resultado de una caries dental. De hecho, todas las enfermedades de los dientes y las encías pueden provocar este problema. Las dentaduras postizas mal ajustadas también a veces son las culpables.4. La sequedad bucal. Si tienes la boca seca, no hay suficiente saliva para combatir las bacterias productoras de gases. La boca puede secarse, por ejemplo, si bebes muy poco o tomas ciertos medicamentos.5. El tabaco. El humo tóxico destruye la flora bucal. La boca se vuelve más seca, las bacterias malas se multiplican, y eso puede causar halitosis e inflamación. Además, cuando comes ajo, cebolla o pescado, normalmente tienes mal olor en la boca poco tiempo. Pero tras consumir ajo, puede persistir, lo que se debe a la alicina, una sustancia que le da a este alimento su olor tan característico. Siete consejos contra el mal alientoEl mal aliento en sí mismo no es una enfermedad. Puedes prevenirlo o mitigarlo con los siguientes consejos.1. Cepíllate los dientes con regularidad, por lo menos, dos veces al día. Por la noche, limpia también los espacios entre los dientes con un hilo dental o cepillos interdentales. Cambia tu cepillo de dientes cada dos o tres meses.2. Limpia la lengua. En la mayoría de los casos, el mal aliento surge por culpa de una lengua blanca. Por lo tanto, utiliza un raspador o un cepillo de lengua.3. Enjuágate la boca con una infusión de salvia. Mejora la flora bucal, brinda un aliento fresco por un breve período de tiempo y protege contra la placa y las bacterias. 4. Mastica chicle sin azúcar, ya que estimula el flujo de saliva.5. Bebe agua con regularidad.6. Consulta a tu dentista cada seis meses. Él revisará la boca, la lengua, las encías y los dientes. Puede encontrar la placa que te causa el mal aliento, eliminarla y limpiar tu lengua. Si encuentra signos de una enfermedad periodontal, limpiará las bolsas de las encías y desinfectará la boca.7. Hazte una limpieza dental profesional. Los especialistas te explicarán cómo puedes cuidar tus dientes y tu boca. Una buena higiene bucal es importante para prevenir este problema.

