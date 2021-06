https://mundo.sputniknews.com/20210623/los-uruguayos-de-paraguay-exigen-ser-incluidos-en-el-plan-de-vacunacion-1113472706.html

Los uruguayos de Paraguay exigen ser incluidos en el plan de vacunación

Los uruguayos de Paraguay exigen ser incluidos en el plan de vacunación

MONTEVIDEO (Sputnik) — Un grupo de 500 uruguayos residentes en Paraguay envió una carta al ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, para pedir que... 23.06.2021, Sputnik Mundo

La misiva, también fue dirigida al canciller Francisco Bustillo, dice que en Paraguay "no hay camas disponibles" para la internación y que hay gente haciendo filas en los hospitales, al tiempo que las terapias intensivas (CTI) están colapsadas, informa el periódico local El País.Asimismo, califican al proceso de vacunación en Paraguay como "lento, ineficiente, poco serio" y salpicado por la corrupción.Entre las opciones que sugieren los exiliados se destaca la de habilitar vacunatorios en la ciudad brasileña de Santa do Livramento (sur), en la frontera con la uruguaya Rivera (norte) y a 800 kilómetros de Asunción.Otra idea es hacerlo en el límite entre Concordia (Argentina, este) y Salto (oeste) para vacunarse y regresar sin necesidad de ingresar al país. Incluso, deslizaron la idea de habilitar un vacunatorio en el puente internacional Salto Grande.En total, serían unos 12.000 los uruguayos que residen en Paraguay y, según dijo a El País el presidente del colectivo que los nuclea, Roberto Smiliansky, "vacunar a 500 o 1.000 uruguayos llevaría un día".El hombre también sugirió que el proceso se haga en un avión en pleno aeropuerto de Asunción.Smiliansky también lamentó que en la donación de vacunas que hizo Uruguay a Paraguay de 12.000 dosis de AstraZeneca no se hayan reservado al menos 1.000 para los uruguayos que allí viven.Uruguayos en ArgentinaLos uruguayos residentes en Argentina, unos 130.000, hicieron un reclamo similar a las autoridades uruguayas, quienes hasta evalúan enviar el buque escuela Capitán Miranda para inocular en el puerto de Buenos Aires porque tiene la condición de "barco embajada".Las gestiones para atender el reclamo de los uruguayos viviendo en Argentina las reúne el diputado Álvaro Perrone, quien pidió a la Embajada en Argentina que habilite un registro similar al de los uruguayos en Paraguay para determinar la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que pretenden recibir la vacuna.

