Los niveles de aprobación de Iván Duque alcanzan mínimos históricos

Cuatro de cada cinco colombianos desaprueba la manera en la que el presidente Iván Duque gestiona el país. Esto supone el peor nivel de aprobación que el... 23.06.2021

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

iván duque

colombia

La última medición de opinión realizada por la encuestadora internacional Datexco y la W Radio colombiana revela que el 79% de la población desaprueba la manera cómo Iván Duque está manejando el país y solo un 16% lo apoya. Ese índice es 8 puntos más bajo que el peor registrado hasta el momento a finales del 2019.En cuanto a la economía, el 82% de los colombianos desaprueba la gestión que le ha dado Duque. En particular, el 85% desconfía de la forma cómo se han manejado los impuestos y el 82% cree que no va bien el tema del desempleo. Cabe recordar que la polémica reforma tributaria que presentó el Gobierno a mediados de abril fue el detonante del Paro Nacional que golpeó el país.Respecto a otro tema candente en la sociedad colombiana, la seguridad nacional, el 81% de los encuestados rechazó el manejo que lleva el presidente Iván Duque de este asunto. El 78% no aprecia cómo se gestiona el tema de las guerrillas en Colombia y el 79% desaprueba el manejo del paramilitarismo en general.En otras ramas, el mandatario colombiano recibió altos niveles de desaprobación en temas como la justicia (83%), corrupción (87%), salud (77%), educación (71%), medioambiente (70%), Además, un promedio del 74% de la población considera desfavorable la imagen de Iván Duque. Las estadísticas revelan que esta percepción suele empeorar mediante más jóvenes son los encuestados. Así, su nivel de desfavorabilidad es del:En general, un 84% de los ciudadanos opinó que Colombia va por mal camino, mientras que solo un 12% indicó lo contrario. Así mismo, frente a la pregunta sobre la percepción de seguridad en Colombia, un 72% opina que esta ha empeorado.

colombia

