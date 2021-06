https://mundo.sputniknews.com/20210623/la-rusa-avtovaz-detiene-por-un-dia-la-produccion-de-lada-largus-y-xray-por-la-escasez-de-piezas-1113479325.html

La rusa AvtoVAZ detiene por un día la producción de Lada Largus y Xray por la escasez de piezas

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía automovilística rusa AvtoVAZ suspendió por una jornada la producción de vehículos Lada Largus y Lada Xray debido a la escasez de... 23.06.2021, Sputnik Mundo

"AvtoVAZ suspendió el trabajo por un día (...) debido a la falta de suministro de algunos componentes de la empresa Bosch. La labor se reanudará mañana", dijo la fuente de Sputnik.La fábrica de automóviles a principios de junio ya paró dos veces la producción de automóviles en varias líneas de ensamblaje a causa de la falta de piezas electrónicas. Tras la reanudación de la labor, el presidente de la compañía, Nicolas Mohr, informó que este mes no se esperaban más paros, pero precisó que no las descartaba en el futuro.Como señaló el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denís Manturov, las suspensiones temporales de la producción no afectarán a AvtoVAZ, ya que serán compensadas durante la pausa preventiva de verano que está planificada.Según el pronóstico del Ministerio, el déficit mundial de la electrónica automotriz, provocado por la pandemia de coronavirus, se resolverá a fines del verano de 2021.AvtoVAZ produce automóviles con un ciclo de producción completo, así como componentes para dos marcas: Lada y Renault. Las instalaciones de producción se encuentran en las ciudades de Togliatti y en Izhevsk.La marca Lada consta de cinco modelos: Vesta, Xray, Largus, Granta y Niva. La marca lidera el mercado de automóviles ruso con una participación de más del 20% y se vende en más de 20 países.

