España insiste en que la soberanía de Ceuta y Melilla no está en riesgo

España insiste en que la soberanía de Ceuta y Melilla no está en riesgo

MADRID (Sputnik) — La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, afirmó que la soberanía española en los enclaves norafricanos de Ceuta y... 23.06.2021, Sputnik Mundo

"La soberanía no está en riesgo. No lo está, no lo ha estado y no lo va a estar", dijo la canciller española durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.La jefa de la diplomacia española pronunció estas palabras tras ser preguntada por una diputada de la formación ultraderechista Vox acerca de la actual crisis diplomática con Marruecos.El pasado mes de diciembre, el primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Ohmani, afirmó que entre sus objetivos está abordar el asunto de las ciudades de Ceuta y Melilla, reivindicadas por Rabat como parte de su territorio pese a llevar siglos en manos de España.Tras estas declaraciones, el Gobierno de España convocó a la embajadora marroquí en Madrid y le trasladó que "no hay nada que discutir" al respecto.El pasado mes de mayo tuvo lugar un nuevo episodio de enfrentamiento después de que España decidiera acoger al presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico en un hospital de La Rioja.En represalia por su acogida, Marruecos decidió dejar de vigilar su frontera con España en Ceuta, lo que provocó la entrada de casi 10.000 migrantes en apenas 48 horas.Por su parte, la canciller española respondió insistiendo en que "no hay ninguna duda de que estas dos ciudades son España y son la frontera exterior de la Unión Europea".En ese sentido, González Laya afirmó que "como no hay ninguna duda, debemos dejar de sembrar el miedo y la desunión" para apostar por "una diplomacia discreta y efectiva" que permita apaciguar la crisis de confianza con Marruecos.

