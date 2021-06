https://mundo.sputniknews.com/20210623/el-tribunal-supremo-remite-a-las-carceles-la-orden-de-libertad-de-los-presos-catalanes-1113458413.html

El Tribunal Supremo remite a las cárceles la orden de libertad de los presos catalanes

BARCELONA (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España remitió a las cárceles de Cataluña donde están presos los líderes independentistas las interlocutorias que... 23.06.2021, Sputnik Mundo

cataluña

españa

los indultos del procés

"Los centros penitenciarios de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Puig de les Basses (Figueres) y Mujeres de Barcelona recibieron a las 10:30 horas la comunicación del auto del Tribunal Supremo en la que se hacen efectivos los indultos aprobados por el Consejo de Ministros", informó el Departamento de Justicia del Gobierno catalán.Los indultos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez afectan a nueve políticos y líderes sociales condenados en 2019 a entre 9 y 13 años de cárcel por los preparativos del referéndum ilegal de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.La sala segunda del Supremo trasladó a las prisiones donde hasta ahora cumplían sus penas los mandamientos para proceder a su inmediata libertad tras la publicación de los decretos de indulto en el Boletín Oficial del Estado.Son el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras; los exconsejeros del Gobierno catalán Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn; la expresidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell; y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.Todos los indultos concedidos por el Gobierno son parciales, ya que se conmuta la pena de cárcel pendiente pero no la de inhabilitación, y están condicionados a que no vuelvan a cometer un delito grave en un período determinado.

cataluña

2021

cataluña, los indultos del procés