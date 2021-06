https://mundo.sputniknews.com/20210623/el-primer-auto-volador-para-carreras-realiza-su-primer-vuelo--video-1113465063.html

El primer auto volador para carreras realiza su primer vuelo | Video

El primer auto volador para carreras realiza su primer vuelo | Video

La compañía australiana Alauda Aeronautics ha anunciado que su auto de carreras volador no tripulado realizó su primer vuelo. El proyecto fue presentado en... 23.06.2021, Sputnik Mundo

Aunque en la compañía lo califican de coche, el Mk3 es una aeronave completamente eléctrica de despegue y aterrizaje vertical. Es controlada de forma remota con un simulador que imita la dinámica y la ergonomía del entorno de su cabina. El diseño del dron está inspirado en los autos de carreras de los años 50 y 60.El vehículo aéreo pesa 130 kilos sin carga adicional y puede transportar hasta 80. El motor del Mk3 es de 429 caballos (320 kilovatios) y puede acelerar la aeronave de 0 a 100 km/h en tan solo 2,8 segundos. La altura máxima de vuelo es de 500 metros.El primer vuelo del Alauda Mk3 es el primero de una serie de tres carreras de autos voladores no tripulados Airspeeder EXA que transcurrirá a nivel mundial este año. El evento servirá como campo de pruebas para las futuras carreras de autos voladores pilotados de Airspeeder. Está programado para el 2022. Será el espacio perfecto para desarrollar las habilidades de los pilotos, señalan los organizadores. No obstante, todavía no se sabe dónde se celebrarán las carreras.

