El presidente de México y el empresario Slim dialogan para rehabilitar el metro colapsado

El presidente de México y el empresario Slim dialogan para rehabilitar el metro colapsado

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que se reunió con el magnate mexicano Carlos Slim... 23.06.2021

En el accidente murieron 26 personas y más de 80 resultaron heridas"En efecto, nos reunimos, y la jefa de Gobierno de la capital [Claudia Sheinbaum] hizo un planteamiento que nosotros respaldamos, el propósito es rehabilitar la Línea (12) lo más pronto posible, y se avanzó bastante; vamos por buen camino sin dejar la investigación judicial, son dos cosas distintas", dijo el mandatario en conferencia de prensa.La reunión se celebró la tarde del 22 de junio, una semana después de que fue presentado el peritaje preliminar oficial, elaborado por la empresa noruega DNV, que encontró una "falla estructural por deficiencias en construcción" en esa línea del metro de la Ciudad de México, inaugurada a finales de 2012.El jefe del ejecutivo dijo que "la investigación corresponde a las fiscalías, en especial a la fiscalía de la Ciudad de México", para deslindar responsabilidades.Esa parte de las pesquisas incluye la atención a los familiares de las víctimas, "que se les ayude, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño, y al mismo tiempo se castigue a quienes resulten posibles responsables de la investigación, de conformidad con la ley", agrego el gobernante.Investigación y responsabilidadesLópez Obrador adelantó una valoración sobre las responsabilidades, descartando la intencionalidad de las fallas en el proceso de construcción.El objetivo del encuentro celebrado en Palacio Nacional (residencia presidencial), fue rehabilitar lo más pronto posible la línea del metro que traslada a cerca de 300.000 personas cada día hacia la populosa zona oriental de la Ciudad de México."Tenemos que rehabilitarla, hay voluntad de ayudar de parte de las empresas, cosa que celebro", agregó.La reconstrucción de la Línea 12 se realizará de común acuerdo con los empresarios, entre ellos el magnate de las telecomunicaciones Slim, que también tiene inversiones en la construcción y es el magnate más rico de México."Hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro, hay voluntad deseos de participar, lo celebro, ellos no quieren litigio y nosotros tampoco", relató López Obrador.Según el mandatario, los constructores quieren resolver pronto el problema de transporte originado por la tragedia.El dictamen señala una "falla estructural por deficiencias en construcción, proceso de soldadura, falta de pernos, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas", ante lo cual se creará un "equipo técnico de altísimo nivel" para rehabilitar Línea 12, informó Shienbaum la semana pasada al presentar el avance de las pesquisas.

