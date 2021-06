https://mundo.sputniknews.com/20210623/colombiana-ingrid-betancourt-cuestiona-perdon-de-exlideres-de-guerrilla-de-las-farc-1113488907.html

Colombiana Íngrid Betancourt cuestiona perdón de exlíderes de guerrilla de las FARC

Colombiana Íngrid Betancourt cuestiona perdón de exlíderes de guerrilla de las FARC

BOGOTÁ (Sputnik) — La excandidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien permaneció seis años secuestrada por la hoy extinta guerrilla de las FARC... 23.06.2021

En el encuentro también estuvieron presentes los exjefes de la extinta guerrilla, como Pastor Alape y el actual senador Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', así como Alan Jara y Luis Eladio Pérez (ambos políticos), y el policía Jhon Frank Pinchao, entre otras personas que fueron secuestradas por el grupo armado.La excandidata presidencial destacó, no obstante, la importancia del evento."El valor de este encuentro reside en que quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecimos, todos aquellos que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra, nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso", afirmó.Betancourt, cuya intervención siguió a la de Timochenko, le agradeció su esfuerzo de reconocer el crimen, pero le cuestionó sobre el modo en que reparará a las víctimas."Usted habló de reparar a las víctimas, y yo le pregunto: ¿Cómo va a hacerlo? ¿Dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon por los años de guerra?", preguntó Betancourt a 'Timochenko', quien permanecía sentado en una de las butacas del teatro mientras escuchaba el discurso de la excandidata presidencial.Asimismo, también cuestionó las palabras de 'Carlos Antonio Lozada' por enfocarse en lo político y no en el pedido de perdón."Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política. Acá estamos seres humanos, no está el Estado, estamos los colombianos al desnudo, mirándonos en el drama (…). Nosotros no somos los representantes del pueblo, somos el pueblo", acotó Betancourt.Durante su discurso, la excandidata también llamó la atención del excombatiente Abelardo Caicedo."Yo hubiera querido oírlo a usted, como comandante, decir si usted secuestró a alguien, decir si usted dio la orden de que mataran a alguien", expresó Betancourt.Integrante del Partido Liberal, Betancourt fue diputada entre los años 1994 y 1998, y luego se desempeñó como senadora entre 1998 y 2001, año en que renunció a su banca para postularse como candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno.El 23 de febrero de 2002, mientras se dirigía hacia el pueblo San Vicente, departamento de Caquetá (sur), donde hasta pocos días antes se ubicaba una de las llamadas "zonas de distensión" con las FARC que había establecido el entonces presidente Andrés Pastrana, Betancourt fue secuestrada por la guerrilla.La dirigente estuvo cautiva durante seis años, cuatro meses y nueve días, hasta que fue liberada en el marco de la operación Jaque, el 2 de julio de 2008.

