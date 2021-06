https://mundo.sputniknews.com/20210623/brasil-las-manifestaciones-demuestran-la-desesperacion-de-la-gente-1113462489.html

Brasil: "Las manifestaciones demuestran la desesperación de la gente"

Brasil: "Las manifestaciones demuestran la desesperación de la gente"

Tras las protestas masivas en varias ciudades brasileñas contra la gestión de Jair Bolsonaro, el investigador Fabio Borges dialogó con 'GPS Internacional' para... 23.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-23T11:55+0000

2021-06-23T11:55+0000

2021-06-23T11:55+0000

gps internacional

covid-19

protestas

muerte

gobierno

vacunación

tregua

hamás

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1113462463_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_6d085df310c8635b2cf0bcf0022fc35d.jpg

Brasil: "Las manifestaciones demuestran la desesperación de la gente" Brasil: "Las manifestaciones demuestran la desesperación de la gente"

En Brasil, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades para manifestarse en contra de la gestión del Gobierno de Bolsonaro con respecto a la pandemia, así como en defensa de más vacunas para proteger a la población del avance del Covid-19. En Río de Janeiro, la manifestación reunió a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad en un clima pacífico, donde la gran mayoría de los presentes usaba máscara de protección e intentaba mantener la distancia social.Grupos divergentes se unen en la causa contra BolsonaroAl respecto, "es muy claro que el Gobierno de Bolsonaro está en decadencia, con una popularidad que cae cada día", indicó. Tras las investigaciones sobre el manejo de la pandemia, "ahora se vive un momento de realidad, en una crisis sanitaria que ya lleva unos 500.000 muertos, siendo Brasil uno de los peores del mundo, sólo detrás de EEUU", lamentó.En este marco, "quedó totalmente claro que el país está desgobernado y que la crisis empeora", indicó. El hecho de que Brasil tenga un índice de mortalidad por Covid-19 tan elevado es responsabilidad del Gobierno, aseguró. Dado su talante de extrema derecha, "es comprensible que las reacciones sean violentas, con intentos de no respetar la Constitución y de pasar por encima de los poderes del Estado", aseguró el investigador. Por tanto, "infelizmente vivimos una crisis democrática muy profunda en el país", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Julián Schvindlerman, con quien dialogamos sobre el conflicto entre Israel y Palestina.Se rompe la tregua entre Israel y HamásLa aviación israelí realizó nuevos ataques contra instalaciones del movimiento Hamás en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios. Al respecto, "Hamás no está interesado en la paz con Israel", indicó Schvindlerman. Por su parte, "más allá del cambio de Gobierno en Israel, lo que hubo fue un cambio de paradigma, puesto que la cúpula militar está planteando que no pueden volver a lo habitual, con Hamás lanzando cohetes hacia Israel por cualquier excusa", añadió el investigador.En este marco, "el grupo islamista está usando el conflicto en Jerusalén como un símbolo de unión árabe, palestino e islámico, para presentarse como el líder de la causa palestina y desacreditar a la Autoridad Palestina", advirtió. Por su parte, en lo que refiere al nuevo Gobierno, "dado que reúne muchas ideologías es muy difícil caracterizarlo", indicó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló de la incidencia de la globalización en los procesos de transición estructural del sistema internacional en las últimas dos décadas.Confesiones de la FibromialgiaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el Dr. Carlos Uboldi, con quien dialogamos sobre su tercer libro sobre las causas que provocan la fibromialgia y las claves para lograr una verdadera cura por medio del programa Fibrosanar.

israel

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

аудио, covid-19, protestas, muerte, gobierno, vacunación, tregua, hamás, jair bolsonaro, israel, brasil